Bayern Múnich, sin James, supera sin mayor dificultad 1-0 al M. United

Con gol de Javi Martínez, Bayern Múnich superó sin muchas angustias al Manchester United en el partido amistoso de pretemporada, que sirvió para estrenar la remodelación interior del estadio Allianz Arena.

Bayern, sin James, fue claramente superior en la primera etapa, en la que se destacó especialmente Thiago Alcántara, el hombre que manejó los hilos en el ataque.



El español se animó primero, al minuto 6, a probar a De Gea, quien respondió seguro ante su potente remate. Luego, al 18, se asoció por derecha con Gnabry pero otra vez estaba bien ubicado el portero español y finalmente con Ribery, quien se bloqueó solo y no pudo definir.



La opción de Süle, un fuerte remate de afuera que rebotaba en un zaguero, de nuevo tomaría bien ubicado a de Gea, el mejor de su equipo, que cumplía en la tarea defensiva pero no encontraba caminos en ataque.



El mismo comportamiento se mantuvo en el complemento, sólo que el Bayern entendió que sus hinchas, que llenaron las graderías, merecían una alegría, la cual llegó al minuto 59: otra vez fue Thiago el protagonista con un cobro de tiro de esquina que cabeceó Javi Martínez para vencer a De Gea. Solo españoles decidían el amistoso en Múnich.



Bayern siguió mostrando ambición, pero el United, que se dedicó a rechazar sin saber bien qué hacer después, neutralizó los ataques. Por más goles debió imponerse ante su gente el Bayern, si hubieran entrado las opciones de Goretzka (81) y Robben, quien celebraba el segundo al 86 pero le marcaban el fuera de lugar, tras pase de Boateng.



Muy poco –por no decir nada- mostró el equipo de Mourinho del mediocampo hacia arriba y pareció conforme con la derrota por 1-0.



James Rodríguez no jugó pues ese está poniendo a punto en lo físico tras sus vacaciones.