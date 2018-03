Sabe a poco el regreso de James Rodríguez a la nómina titular después de una lesión muscular, pues Bayern Múnich perdió 2-1 en casa del Leipzig por la Bundesliga, lo cual aplaza la celebración del título alemán.

Al 11 ya el colombiano servía el primer gol para su equipo: centro impecable a la cabeza de Wagner y ganaban los de Heynckes. La alegría, sin embargo, se esfumó pronto.



Jugaba un partido correcto James, con sus punzantes pases largos para Müller y Wagner, pero atrás su equipo se desequilibraba. Leipzig no renunció nunca a atacar, a pesar de tener en frente al equipo más fuerte de Alemania, y justamente recibió su premio.



El empate parcial llegó en una jugada de Keita al 37, un zurdazo inatajable, justo un minuto después del intento de Werner, gran figura del local.

No era buen el juego del cuarteto posterior (Alaba, Hummels, Süle y Kimmich), superados con la velocidad de los jóvenes del Leipzig, el pase de Kampl y el peligroso juego profundo, en la primera etapa y en el inicio de la segunda.



Se perdió Bruma el segundo tanto al 52 pero ya no fallaría Werner al 57, hermoso pase de Keita y el joven Werner castigo con un mejor remate. ¡Sorpresa! Caía el líder y lo hacía con justicia.



Y ‘se comíó’ el tercero Werner, con Keita y Bruma libres en la mitad del área, al 60, aunque un minuto después se salvaba gracias a un atajadón de Gulacsi al remate de frente de Hummels.



Perdonó al 66 otra vez Leipzig con Laimer y también perdonó Vidal en una veloz salida de Kimmich que terminó en el cabezazo por encimar del arco.



Se iría James al 71 -por Lewandowski- e insistiría el Bayern ya sin tanto orden y con dos delanteros en plena área rival a quienes no les llegaba la pelota: Hummels terminó buscando las mejores opciones, aunque la más clara la desperdició con un cabezazo muy desviado, al tremendo centro de Ribery en el 84.



Una mano en el área del Leipzig obligó a revisar el VAR, aunque el juez decidió que no era intencional.



No perdía el Bayern desde el 25 de noviembre y el título anhelado se hará esperar. Leipzig celebró dio rienda suelta a la euforia pues la victoria lo mantiene en zona de competencias europeas.