'Si mañana somos campeones no habrá grandes festejos': Heynckes, DT de Bayern Múnich

Este sábado, una victoria a domicilio ante el Augsburgo podría coronar anticipadamente al Bayern Múnich como campeón de la Budnesliga. Incluso un empate o hasta una derrota, dependiendo del resultado del Schalke.

Sin embargo, eso no será suficiente para el técnico Jupp Heynckes: "Si mañana nos proclamamos campeones no habrá grandes festejos. Quizá una copa de champán, pero tenemos que mantener la concentración en nuestros próximos retos".



Eso sí, espera que el grupo esté unido si se consigue el título: "Le he dicho a Neuer que me gustaría que estuviera en Augsburgo para que, en caso de que seamos campeones, pueda celebrarlo con el equipo. Lo mismo con el resto de lesionados, si pueden, claro". Se refiere el entrenador a Vidal y Alaba, descartados para este sábado, y Tolisso y Bernat, quienes aún están en duda.



Una anécdota del propio #Heynckes para terminar:



"Hoy por la mañana coincidí en el ascensor con una pareja de ancianos. Yo llevaba una bolsa del #FCBayern y la señora me preguntó risueña: '¿¡Oh, eres seguidor del Bayern!?', a lo que respondí: '¡Claro!'". 😀 #MiaSanMia pic.twitter.com/70eubHv937 — FC Bayern Español (@FCBayernES) April 6, 2018

El entrenador comentó en rueda de prensa que no quiere minimizar el hecho de ganar la Bundesliga, pero tampoco aflojar en los ambiciosos objetivos de la temporada: "Lógicamente estoy contento, pero todavía no hemos terminado el trabajo. Espero que tengamos todavía retos por los que luchar, ¡y serán muy duros! El fútbol va unido a la diversión. ¡Hay que disfrutar con lo que uno hace!".



"Creo que la plantilla y el cuerpo técnico han reaccionado muy bien tras el cambio de entrenador. Proclamarse campeón de la Bundesliga es un gran logro", concluyó.