James es duda en Bayern Múnich para duelo copero contra Drochtersen

Cuando se esperaba el regreso oficial de James Rodríguez a una convocatoria del Bayern Múnich, el técnico Niko Kovac lo puso en duda.

"Con Juan Bernat, James y Tolisso tenemos que esperar todavía al entrenamiento de hoy", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo contra Drochtersen, este sábado (9:00 a.m.) por la Copa de Alemania.

James se ha ido integrando poco a poco a la pretemporada, con todo el respaldo del cuerpo técnico y con toda la paciencia para lograr su puesta a punto.



Ya tuvo que perderse la final de la Supercopa alemana contra Frankfurt por lesión, así que esta vez no se correrá ningún riesgo.





Por ahora el jugador no parece demasiado preocupado, según ha dejado ver en sus redes sociales:

think, want, work, do it! Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 16 Ago, 2018 a las 10:17 PDT

El técnico Kovac confirmó que Manuel Neuer será el portero titular en el partido de Copa este sábado y que David Alaba y Serge Gnabry no están a disposición. Además, les pidió a sus jugadores no caer en excesos de confianza: "No debemos subestimar a nadie en la primera ronda de la Copa y no lo haremos. Hemos observado al rival y nos prepararemos en consecuencia, sabemos que somos el claro favorito".