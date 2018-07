Lewandowski se quiere ir, Bayern no lo quiere soltar: sigue la novela

“No se va a ir de este club. Puedo decir con toda seguridad que no le queremos vender”. Así de tajante es el técnico del Bayern Múnich, Niko Kovac, sobre el futuro de su estelar delantero Robert Lewandowski.

Las ganas de irse del jugador no pasan desapercibidas para su DT: “Es cierto que Robert está jugueteando con irse a otro lado. Pero una cosa es lo que a él le gustaría y otra, lo que queremos nosotros”, añadió Kovac en declaraciones al canal Sky en Miami, donde el equipo participa en un torneo amistoso.



"Nosotros somos los que decidimos. Robert tiene un contrato, no sé hasta cuándo (de hecho, hasta el 2021), y lo cumplirá el mayor tiempo posible", concluyó el entrenador.



Lewandowski querría llegar al Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo, según afirmaciones de la prensa española, que citan a su empresario. Sin embargo, por el momento no hay ofertas concretas y el equipo ‘merengue’ parece confiar en Gareth Bale.