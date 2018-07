Lewandowski no se siente querido y pide apoyo de cúpula del Bayern

El internacional polaco Robert Lewandowski siente falta de apoyo por parte de la cúpula de su actual club, el Bayern Múnich, según informaciones de la revista "Sport Bild" que asegura que el jugador quiere plantear el tema con los directivos a su regreso de vacaciones.

Lewandowski siente, según la publicación, que en Alemania se le ha convertido en una especie de símbolo del fracaso del Bayern en su intento por volver a ganar la Liga de Campeones en las últimas cuatro temporadas.



Aunque el club lo ha declarado varias veces intransferible, el argumento que suele utilizarse es que el Bayern no es un equipo vendedor y no el valor que tiene el jugador para el conjunto.



Asimismo, el club no ha defendido a Lewandowski de los ataques de exjugadores y expertos que le han achacado falta de actitud en algunos partidos claves.



Lewandowski ha coqueteado en los últimos meses con una salida del Bayern, equipo con el que tiene contrato hasta 2021, e incluso cambió de agente para tratar de preparar su marcha pero hasta ahora el club se ha mostrado inflexible.