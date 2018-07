'Por ahora James jugará para el Bayern en la temporada 18-19': Kovac

"Tenemos la opción de firmarlo permanentemente. Por ahora, queremos tomar nuestra opción para que se quede aquí”, esas fueron las palabras del DT del Bayern Múnich, Nico Kovac, este jueves en la rueda de prensa previa al amistoso internacional que tendrá el equipo alemán contra el PSG.

Kovac aseguró que el club tiene la prioridad para que el colombiano continúe “permanentemente” en el Bayern: "James tiene un acuerdo de préstamo que sigue siendo válido. Después decidiremos si se queda o no más tiempo con nosotros, pero por ahora no hay discusión: jugará para el Bayern en la temporada 18-19”.



En el mismo sentido el presidente del club, Karl-Heinz Rummenigge, el pasado 2 de abril, había afirmado: “estamos muy contentos con James. Tenemos una opción y la vamos a ejecutar”.



Esto empieza a desmentir los rumores que han llegado desde España acerca de la posibilidad de que el colombiano regrese al Real Madrid, equipo que prestó al jugador al Bayern por dos temporadas, pero que no tiene la potestad sobre el jugador y deberá someterse a lo que decida el equipo alemán.



El diario Marca ha insistido en que el colombiano quiere volver y que el nuevo técnico del equipo merengue, Julen Lopetegui, ha establecido contacto con él, pero no hay ninguna información oficial sobre esas afirmaciones.



