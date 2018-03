Schalke venció a Friburgo y aplazó la fiesta del Bayern en la Bundesliga

El Schalke se impuso este sábado por 2-0 al Friburgo con lo que aplazó una vez más el título del Bayern Múnich, que no podrá coronarse campeón ni aunque derrote en casa al Borussia Dortmund y tendrá que resignarse a esperar a la próxima jornada.

El duelo entre el Schalke y el Friburgo se decidió en el minuto 63, cuando hubo un penalti discutido gracias al que Daniel Caligiuri abrió el marcador para los de azul. En la discusión con el árbitro central por el penalti, el delantero del Friburgo Niels Petersen vio dos tarjetas amarillas consecutivas con lo que fue expulsado, dejando a su equipo con diez hombres.



Hasta ese momento el partido había sido parejo, pero a partir de la expulsión sólo jugó el Schalke, que obtuvo el segundo gol en el minuto 74, por intermedio del austríaco Guido Burgstaler.



La goleada de la jornada la protagonizó el Hoffenheim, que despachó al Colonia con un contundente 6-0 en una gran tarde de Serge Gnabry, quien marcó los dos primeros goles del Hoffenheim, el primero tras un impresionante slalom entre la defensa del Colonia, y sentó así las bases de la goleada que completarían Mark Uth, también con doblete, Lukas Rupp y Steven Zuber.



La goleada apaga una leve llama de optimismo que se había encendido en el Colonia en la última jornada, con la sorprendente victoria sobre el Bayer Leverkusen, que hizo pensar que se podía empezar una racha que librara al club renano del descenso.



Después de la jornada de este sábado, el Colonia sigue penúltimo y todavía demasiado lejos de las casillas de la permanencia. El Hamburgo tampoco pudo dar señales de recuperación al no pasar de un empate a un gol frente al Stuttgart, con lo que se mantiene en el último lugar de la clasificación.



El Leipzig logró una apretada victoria a domicilio (2-3) contra el Hannover, que le permite volver al equipo del este de Alemania a las casillas de la Liga de Campeones, sacando provecho de que el Bayer Leverkusen no pasó de un empate sin goles con el Augsburgo. La victoria del Leipzig tuvo cierto dramatismo pues, pese a haber estado dos veces con dos goles de ventaja en el marcador, al final el Hannover estuvo muy cerca del empate, que no consiguió sólo porque un gol de Niklas Füllkrug fue anulado por el VAR por fuera de juego y porque en otra ocasión estrelló el balón contra el poste.



EFE