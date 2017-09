Sombras sobre Ancelotti y su Bayern MÃºnich justo antes de la Champions

El Bayern de James Rodríguez vive días incómodos en Alemania por sus pobres resultados en el inicio de la Bundesliga. Si bien la crítica todavía no apunta al colombiano, sí lo hace a su entrenador, el hombre clave de su llegada a Múnich y quien se espera que sea determinante en la recuperación del nivel de juego del zurdo.

El problema es que Ancelotti tiene otros líos más urgentes. Las críticas de Lewandowski a la política de fichajes del Bayern y la incomodidad de Muller con su papel secundario después de ser indiscutbible obligaron al propio presidente del club. Karl-Heinz Rummenigge a salir a defender al DT: "quien públicamente critiquen al entrenador, al club o a otros jugadores, que vengan a verme a mí personalmente", anunció el directivo.

Inclusive el presidente del consejo de vigilancia del club, Uli Hoeness, le pidió al delantero polaco ocuparse "de su rendimiento... Si mejora alcanzaremos nuestros objetivos".

A Muller le contestó Rummenigge: "Incluso los jugadores emblemáticos no tienen garantizada la titularidad". Y el jugador tampoco se quedó callado: "Por supuesto es una posibilidad" salir del Bayern, le dijo a la revista Kicker.

¿Y Ancelotti? "El equipo ha dado un paso atrás, está otra vez demasiado estático. Echo de menos ese punto de locura que tenía con Pep Guardiola", dijo la leyenda Paul Breitner sobre el equipo, una crítica que compartió otra insignia, Lothar Matthõus, quien comentó que el DT no ha estado "inspirado en la composición del equipo". El italiano se limita a decir que esta temproada "el equipo está más fuerte y los nuevos jugadores aumentarán la calidad de la plantilla".

¿Destino China?

Sin embargo, el mal ambiente que enfrenta Ancelotti podría ponerlo pronto fuera de Múnich, concretamente en China, según un exjugador del Bayern que habló con la prensa europea en las últimas horas. "He escuchado que Ancelotti ha firmado un preacuerdo con un club chino. Podría irse en invierno, que es cuando empieza la temporada allí. No puedo confirmarlo al 100 por ciento pero mi fuente es fiable. No es algo que vaya a suceder necesariamente, pero es el rumor que circula", dijo Mario Basler.

Sin confirmación oficial, la especulación abriría la puerta para el joven entrenador Julian Nagelsmann, quien no ve con malos ojos una posible salida del Hoffenheim, último verdugo del Bayern: "oy muy feliz en mi vida, pero entrenar al Bayern me haría algo más feliz... Firmé un contrato con el Hoffenheim conscientemente y quiero cumplirlo. Pero la llamada del Bayern es para pensárselo", le dijo a Eurosport.

La llegada de Nagelsmann es una noticia esperada en Múnich y él mismo ha dicho que su familia se mudará pronto a la ciudad, aunque no sería ahora, pues aún Ancelotti puede enderezar el barco, especialmente en la Liga de Campeones, asignatura pendiente para el club incluso desde la época de Guardiola.

