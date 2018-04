‘No fue penalti para el Madrid, Buffon fue bien expulsado’: José Borda

El mundo del fútbol está en un gran debate: ¿Fue penalti la jugada que favoreció al Real Madrid, que significó su clasificación en Champions League frente a la Juventus? Para algunos fue carga del defensor Medhi Benatia sobre Lucas Vázquez, en el minuto 90+7 de juego; pero para la gran mayoría, por lo menos en redes sociales, esa jugada fue normal y el árbitro Michael Oliver erró en su decisión, que provocó además el airado reclamo de Gianluigi Buffon y la expulsión del arquero italiano.

¡Wow! Qué jugada, amigos míos. ¿Penal o no penal? El defensor de la Juve incomoda el remate del delantero; el atacante del Real Madrid afloja el cuerpo y se produce lo que recordaremos por mucho tiempo. ¿Golpe? ¿Empujón? ¿Jalón? Para mí no. pic.twitter.com/eSZhyJOoPf — Joe Ponce (@JoePonceMx) 11 de abril de 2018

Después de minutos de furia y de polémica, Cristiano Ronaldo cobró de forma excelsa y marcó el 1-3 para el Madrid, que le dio la clasificación a la semifinal de la Liga de Campeones, torneo en el que el merengue es el campeón vigente.



FUTBOLRED consultó con José Borda, exárbitro y analista en ‘Caracol Radio’, para conocer su opinión sobre el penalti que favoreció al Madrid. “No fue penalti. Vi la jugada en directo, luego la he repetido constantemente, y no queda duda que Benatia no empujó a Lucas Vázquez. Fue una jugada normal, pero cuando el jugador de Real Madrid siente que viene el defensor atrás, se deja caer y el árbitro se convenció y pitó el penal”, indicó.



Borda insistió en que “no hubo un contacto de falta, es un gesto para rechazar; tal vez como venía por detrás, el árbitro pensó que era penalti”. Así, no hubo ni empujón, ni agresión y tampoco fuerza desmedida, posibles causas para haber decretado la infracción dentro del área de la Juventus.



Sobre la tarjeta roja que le mostró el juez a Gianluigi Buffon, arquero y referente del equipo italiano, José Borda respaldó al árbitro inglés. “La reacción del jugador fue muy fuerte: encara al árbitro, le dice de todo, protestó de forma airada. Así que el juez hizo bien, pues él es la autoridad y debe hacerse respetar”, interpretó Borda. Sin embargo, dejó claro que “esta reacción de Buffon es producto de la mala decisión y el inexistente penalti”.



Borda finalizó diciendo que la polémica que se dio este miércoles pudo haberse evitado, si la Uefa hubiera designado a un árbitro de talla mayor. “Michael Oliver es un árbitro que no está en la élite europea; no está entre los designados para ir al Mundial de Rusia 2018. Pensaron que la serie estaba definida y por eso lo nombraron, para darle rodaje y experiencia, pero no contaban con que la llave se iba a apretar de esa manera y el juez iba a verse envuelto en decisiones tan importantes.



“Son jugadas complicadas, dependen mucho de la posición del árbitro. Este no es un árbitro top y estaba mal ubicado en el área”, añadió José Borda, tratando de esclarecer la polémica que escandaliza a Europa y al mundo.