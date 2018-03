Barcelona y Chelsea: la última llave de octavos de Champions está que arde

La duda hasta última hora de Andrés Iniesta, recuperándose de un problema físico desde hace diez días, y el futuro de Antonio Conte en el banquillo del Chelsea, centran la vuelta de octavos de final de la Champions de este miércoles en el Camp Nou.

La clasificación para los cuartos de final de la Champions, por undécimo curso consecutivo, será el objetivo que perseguirá el Barça, un rival cuya última visita al Camp Nou supuso un terremoto para la institución catalana. Aquel 24 de abril de 2012, el Barça de Pep Guardiola lo tenía todo a favor para remontar el 1-0 con el que el Chelsea llegó inmerecidamente al Camp Nou para clasificarse para la final de la Champions.



De hecho, en 43 minutos tenía el trabajo hecho, después de los goles de Sergio Busquets y de Andrés Iniesta y de que el rival se quedara con diez futbolistas por la expulsión de John Terry. Lo que pasó después entra a formar parte de las anécdotas futbolísticas. Ramires puso el 1-2 antes del descanso y Messi falló un penalti que podría haber cambiado hasta la historia del club. Después, pese al asalto permanente, el Barça ya no marcó más goles. Fue el partido en el que en tiempo añadido Fernando Torres puso el 2-2 y todo se acabó para los azulgranas.



Este miércoles se vivirá la resolución de la quinta eliminatoria entre ambos equipos en Champions: dos en octavos, una en cuartos y aquella de semifinales. Servirá, además, para deshacer el empate, ya que ambos han pasado en dos ocasiones.



En lo deportivo, Ernesto Valverde está pendiente de la evolución de Andrés Iniesta, lesionado en el bíceps femoral hace diez días y recuperándose desde entonces. La alineación del Barça estará en función de Iniesta y será una incógnita prácticamente hasta el final. También existe la posibilidad de que Valverde se decida por fortalecer la medular y jugar con 4-4-2 o jugar con tres delanteros y apostar por Ousmane Dembelé, que realizó un buen partido en Málaga, como extremo por la derecha.



Donde no hay dudas es ni en la portería (Marc André ter Stegen) ni en la defensa, una línea de cuatro con Sergi Roberto y Jordi Alba en los carriles y Piqué y Umtiti en el eje central. Sergio Busquets, en el medio centro, y Rakitic como acompañante son incuestionables, como también la pareja de delanteros: Messi y Luis Suárez.



El argentino regresará después de haberse perdido el último partido liguero en Málaga como consecuencia del nacimiento de su tercer hijo: Ciro; y el uruguayo tiene pendiente reivindicarse ya que suma nueve partidos sin ver puerta en Europa, siete del año pasado y dos de este.



En lo estadístico, el Barça ha superado once de las trece eliminatorias que ha afrontado en el Camp Nou a las que llegó con 11 en la ida. Esos dos precedentes ocurrieron en la temporada 2002-03, cuando tras el 1-1 conseguido ante el Juventus en Turín perdió 1-2 en la vuelta; y en la 1992-93, con idéntico resultado.



Contra los equipos ingleses, los azulgranas han sacado adelante 13 de las 23 eliminatorias que ha afrontado.



Después de su ajustado triunfo sobe el Crystal Palace en liga (2-1), el Chelsea afronta una semana trascendental, en la que se juega prácticamente toda la temporada y el futuro de su entrenador, Antonio Conte. A cuatro puntos de los puestos de Liga de Campeones en el campeonato doméstico, las eliminatorias de octavos de Champions frente al Barcelona, y de cuartos de FA Cup (Copa de Inglaterra) del domingo frente al Leicester definirán el devenir de una campaña que los 'blues' arrancaron como vencedores de la Premier League y equipo a batir.



Antonio Conte aseguró que para batir al conjunto azulgrana y seguir vivo en Europa hay que hacer un partido "prácticamente perfecto" y confía en replicar en el Camp Nou el buen hacer de la ida en Stamford Bridge, donde solo un fallo puntual de Christensen permitió a Messi marcar el 1-1.



Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta o Paulinho, Messi; Dembelé y Suárez.



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Willian, Hazard y Morata.



Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).



Estadio: Camp Nou.



Hora: 2:45 p.m.



EFE