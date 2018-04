Barcelona y un ridículo que ya lleva tres años en Champions League

Desde el 6 de junio de 2015, fecha en la que se coronó campeón frente a Juventus, Barcelona no vive una buena experiencia en la Liga de Campeones de Europa. Este martes cayó 3-0 en su visita a la Roma italiana y quedó eliminado en cuartos de final, completando tres fracasos consecutivos cayendo en la misma ronda del certamen.

Ya no es casualidad que el cuadro catalán haga el ridículo, como lo califica la misma prensa de esa región española. Los errores se han venido repitiendo temporada tras temporada; la falta de refuerzos contundentes, para suplir la salida de verdaderos referentes; los graves problemas defensivos y, aunque no se crea, la ausencia de Lionel Messi en los momentos más importantes.



Y es que desde la temporada 2014-2015, en la que el Barça se alzó con su quinto título de Champions de la mano del técnico Luis Enrique, se han cometido fallas en el armado del equipo. Ido Carles Puyol la temporada 2013-2014, no se suplió debidamente el puesto de defensa central que acompañe a Gerard Piqué; Javier Mascherano duró mucho tiempo supliendo ese hueco, hasta que llegó Samuel Umtiti, el más regular, así como Thomas Vermaelen y, recientemente, Yerry Mina.



En la campaña siguiente, se retiró Xavi y se fue para Catar, otra baja sensible y que no ha podido llenarse con alguien de la misma categoría. Tampoco es fácil, pero Barcelona ha sido un equipo que no ha gastado a la medida de su grandeza.



En 2015-2016, Barcelona caería en cuartos de final contra Atlético de Madrid, al que venció 2-1 en el Camp Nou, pero perdió 2-0 en la capital ibérica y se despidió antes de lo esperado. Luis Enrique vio cómo se despedía Dani Alves y dejaba otro hueco que, hasta hoy, no se ha podido suplir ni con Sergi Roberto ni con Semedo.



Atlético elimina a Barcelona 2015-2016

Los colchoneros empezaron a desnudar los problemas defensivos que ha tenido el Barça.

Contra los colchoneros, Barcelona mostró deficiencias en la profundidad del equipo, como sucedió contra Roma esta vez; no tiró a puerta en la primera parte del juego de vuelta y se vio enredado y confundido.



En 2016-2017, Juventus venció 3-0 en Turín y luego sacó un 0-0 en casa catalana. Esta vez el problema fue en la falta de variantes que tenía Luis Enrique para armar un equipo de jerarquía: Arda Turan, un turco venido a menos, y un francés lento como Jeremy Mathieu, que jugó de lateral izquierdo.



En defensa ya estaba Umtiti, pero apenas adaptándose al estilo; así como Mascherano cada vez daba más muestras de lentitud, de ubicación y de carácter. Y los refuerzos, nada que llegaban. Para colmo, el tridente conformado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, se vieron impotentes contra el equipo italiano, a pesar de que venían de mostrar todo su poder contra el Paris Saint Germain, en una ronda épica de octavos de final.



Juventus 0-0 Barcelona 2016-2017

En el Camp Nou, Barcelona fue impotente contra Juventus.

Justamente, Messi se convirtió en uno de los problemas en estas tres eliminaciones consecutivas. O lo convirtieron en el problema, pues se depende mucho de la ‘Pulga’ y sus compañeros de ataque no estuvieron cuando más se les necesitaba.



¿Por qué Messi? Porque no anotó goles en ninguna de las tres versiones de cuartos de final de los últimos años. Contra Atlético, los dos goles los anotó Luis Suárez en la ida; frente a Juventus no hubo goles; y contra Roma fueron dos autogoles y tantos de Piqué y el uruguayo Suárez.



Pero ni Suárez, ni Neymar en su momento, supieron echarse el equipo al hombro y revalidar sus millonarias contrataciones. Esta campaña, por ejemplo, el uruguayo apenas marcó un gol en la temporada de Champions; así, Messi no encuentra las respuestas ni las sociedades que tenía antes en el plantel; en las épocas doradas en las que jugaban para él.



Habrá que ver qué decisiones se toman en Barcelona para la próxima temporada. Primero saber si Ernesto Valverde sigue como entrenador y respaldan su proceso; pero sobre todo, si refuerzan al equipo como su historia lo merece, gastando dinero pero haciéndolo bien, de lo contrario, pueden venir más fracasos en Europa.