Buffon a juez: ‘Si no tienes personalidad y valentía, quédate en casa'

“Hemos hecho algo que parecía impensable, una pena que terminara así, por lo que hemos visto de la Juve esta noche”, empezó diciendo el veterano Gianluigi Buffon sobre la eliminación de Champions contra Real Madrid.

“Estaba muy cerca, como los estaban el árbitro y el juez de línea. Si tienes el cinismo de pitar un décimo de penalti en el minuto 93 no eres un hombre; eres un animal por falta de sensibilidad ante los sucedido antes y el sacrificio de todos". "No puede pasar esto después de lo que había sucedido antes. El árbitro estaba fuera del partido".



Y fue mucho más allá: “Felicito a todos los amigos del Real Madrid, a Sergio Ramos, por clasificarse y que se han merecido pasar, pero en un estadio como éste, con estos equipos y estos jugadores, si no tienes personalidad y valentía tienes que quedarte en tu casa o en la grada con tu mujer y tu niños comiendo patatas fritas y bebiendo Coca-Cola. Si no tienes valentía lo mejor es que te quedes en casa”, concluyó, visiblemente molesto.



Gianluigi Buffon

Arquero de Juventus tras eliminación contra Real Madrid

El capitán del Juventus Turín quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, lo que podría suponer el último partido de su carrera en la única competición para clubes que falta en su palmarés. Lamentablemente fue expulsado por la protesta en el polémico penalti que decidió el juego.