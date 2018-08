La final de la Supercopa en cinco duelos, con pronóstico reservado

La Supercopa de Europa, que decidirán Atlético de Madrid y Real Madrid, es el primer trofeo de la temporada y la oportunidad de ver duelos imperdibles. Aquí, los mejores:

KEYLOR NAVAS-GRIEZMANN



El eterno rumor se cumplió y la portería del Real Madrid finalmente se refuerza con un guardameta que disputará la titularidad con Keylor Navas. La llegada de Thibaut Courtois devuelve una competencia perdida por la titularidad desde el adiós de Iker Casillas y cada partido se convierte en una final para el costarricense. Seguirá de inicio ante el Atlético de Madrid, sintiendo más presión y aumentando la exigencia que le ha acompañado desde su llegada. A prueba le pondrá un Antoine Griezmann exultante.



Pieza clave en la selección francesa campeona del mundo tras poner punto y final al culebrón de su continuidad. Quería refuerzos de garantía y el Atlético de Madrid se los ha dado para soñar con ganarlo todo. Corto de ritmo pero sobrado de ganas. Anunció nada más ganar el título soñado por cualquier futbolista que por nada se perdería la final de la Supercopa de Europa. El referente atlético es la gran amenaza de la portería madridista.



BALE-JUANFRAN



El crecimiento demandado para no marcharse del Real Madrid que realizó nada más acabar la final de la Liga de Campeones, le llega a Gareth Bale como consecuencia del adiós de Cristiano Ronaldo. El galés es el nuevo líder del equipo, el referente y tras acabar siendo suplente con Zinedine Zidane será indiscutible con Julen Lopetegui. En su libertad de movimientos ofensivos y la permuta de posiciones en jugadores de ataque, es de su gusto caer a banda izquierda.



Allí, en el lateral derecho rojiblanco, estará de vuelta en los partidos grandes Juanfran Torres, al que buscará como posible punto débil de la defensa por donde atacar. Mayor experiencia como defensor pero un punto en la velocidad que medir ante la potencia de Bale. De una progresiva pérdida de minutos ante Vrsaljko, a la titularidad en el inicio de la temporada hasta que Santiago Arias se vaya acoplando a las necesidades de Simeone.



MODRIC-SAÚL



Es una de las dudas por despejar, los minutos que tendrá Luka Modric en la final. Es el madridista con menos rodaje de pretemporada, el último en incorporarse, y aunque de su visión de juego y la facilidad que tiene para traspasar líneas enemigas dependerá buena parte de la brillantez del juego del Real Madrid, todo apunta a que hasta la segunda parte no hará acto de presencia en el partido. Hacer mejores a lo que les rodean y su capacidad asociativa le convierten en pieza clave en el proyecto de Lopetegui.



Saúl Ñíguez se lo ganó a pulso con Diego Simeone, gana peso cada temporada en el juego del Atlético de Madrid y su figura también cobra mayor importancia tras la salida de emblemas como Fernando Torres y Gabi. Gracias a su físico aparece en numerosas zonas del centro del campo, ejerce influencia y de su gran disparo lejano se añade un arma ofensiva a tener en cuenta.



SERGIO RAMOS-DIEGO COSTA



Un día se abrazan y son inseparables, y al siguiente están intercambiando recados en marcajes de altos voltajes. Ramos y Costa, compañeros y amigos en la selección española, son los mejores representantes de la garra de Real Madrid y Atlético. Futbolistas que dan siempre todo lo que tienen en un terreno de juego, que van a la 'guerra' en la lucha por cada balón, que no miden en entrega.



El capitán madridista será una temporada más el jefe de la zaga. Llega justo a tiempo, con un estado de forma lejos del ideal, y un examen duro ante un 9 que saca provecho de cualquier espacio en un despiste de marcaje. Costa ha completado toda la pretemporada y llega fino a la cita.



BENZEMA-OBLAK



Sin los más de 50 goles que aseguraba Cristiano Ronaldo por temporada, la responsabilidad del goleador ya no podrá ser esquivada por Karim Benzema. Ya no tiene excusa el francés para mejorar sus pobres números anotadores, ni ampararse en el argumento de que gracias a su juego y movimientos, el portugués aumentaba sus registros. Su primer examen no puede tener mayor dureza. Uno de los grandes éxitos de la directiva del Atlético de Madrid en el verano además de los nombres ilusionantes que ha fichado, ha sido retener a Jan Oblak.



Hasta el último momento estuvo tentado por equipos como el Chelsea, pero seguirá siendo pilar básico de Simeone, con un poder de influencia tan grande que una de las claves del éxito comienza desde la portería. La dimensión del nuevo proyecto le invitó a seguir. Es una temporada en la que, con títulos, puede ser reconocido como el mejor portero del mundo.