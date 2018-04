Baja importante para Manchester City: Agüero no jugará por lesión contra Liverpool

El argentino Sergio Agüero fue descartado este martes por Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, para el partido de este miércoles de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool.

Agüero, que se perdió los últimos cinco compromisos -tres del City y dos con la selección argentina-, no se recuperó a tiempo de la lesión de rodilla sufrida el mes pasado y no estará en Anfield. "Sergio está mucho mejor, pero los médicos hablaron con él hoy y les dijo que todavía tenía una pequeña dolencia y que se sentía incómodo", reconoció Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo.



"Se ha quedado en Manchester, no ha viajado con nosotros a Liverpool", añadió Pep. El 'Kun' lleva sin vestirse de corto desde el pasado 4 de marzo, en el triunfo en liga sobre el Chelsea, después de sufrir una lesión de rodilla en un entrenamiento con el equipo el día 11 del mismo mes.



EFE