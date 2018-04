'Es un gol para el recuerdo, seguramente mi mejor gol': Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reconoció que la chilena marcada en el Juventus Stadium con el Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, es un tanto "para el recuerdo", lo situó como el mejor de todos sus goles y prometió luchar hasta el final para volver a ser campeón.

"Fue un partido muy bueno del equipo, obviamente la gente está hablando mucho de mi segundo gol, fue espectacular, posiblemente el mejor de mi carrera, pero quiero hablar en nombre del equipo porque estuvimos bien, sufrimos en el primer tiempo y marcamos tres goles en casa de la Juve que no es nada fácil. Jugamos muy bien y tenemos un paso dado a la próxima semifinal", aseguró en los medios del club.



Cristiano confiesa que llevaba tiempo buscando el único gol que le faltaba por marcar, de chilena, recordó uno marcado con Portugal que el árbitro no concedió y como le surgió la idea de intentarlo en el Juventus Stadium. "Una vez marqué con la selección una que tocó en el palo y entró, fue un gol parecido, este es un poco mejor. Fue espectacular, salté muy alto. Es un gol que queda para el recuerdo, seguramente mi mejor gol", manifestó.



"Estaba buscando este gol desde hace mucho tiempo. Son las circunstancias del partido, surgió en mi cabeza hacerlo y salió bien. Otras veces salió mal pero siempre hay que intentarlo, lo hice y marqué un gol de gala", agregó.



La belleza del tanto provocó que la afición del Juventus ovacionase a Cristiano Ronaldo en su celebración, un gesto que emocionó al futbolista portugués. "Es uno de los momentos más bonitos, ver un estadio como el de la Juve por donde han pasado y están grandes futbolistas que te aplaudan es un momento top. Me emocionó. De niño siempre me gustaba ver la Juve y que te aplaudan me deja buenas memorias en mi corazón. Agradezco a todos los italianos que me aplaudieron", dijo.



Y terminó marcando el reto del Real Madrid de conquistar una tercera Liga de Campeones consecutiva. "Sigo apoyando al equipo, estamos juntos hasta el final y vamos a pelear para volver a ganar esta competición. Sabemos que es una tarea muy complicada pero el Real Madrid está acostumbrado a eso y vamos a pelear hasta el final".