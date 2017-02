"Gracias a Dios Maradona no juega": Luca Modric

El croata Luka Modric mostró su admiración hacia un mito del Nápoles como el argentino Diego Armando Maradona, al afirmar que "gracias a Dios no juega" y destacó los peligros actuales del conjunto italiano, advirtiendo de que la Champions es especial para el Real Madrid.

"Conocí a Maradona y varias veces he estado con él, la última en la gala 'The Best'. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y estamos muy contentos de verlo en Madrid porque es un jugador excepcional que nos verá en directo y una buena persona. Gracias a Dios que no juega, estamos contentos por esto", aseguró.

Modric tuvo palabras buenas hacia un Nápoles en racha, pero dejando claro que la Liga de Campeones es la competición más especial para el Real Madrid.

"El Nápoles está en buena racha, jugando muy bien, pero nosotros jugamos en casa, queremos entrar muy fuerte al partido desde el principio y mostrar que estamos también en buen estado de forma y ganar", manifestó.

"Esperamos ambiente en una competición muy bonita y distinta para todo el madridismo por toda la historia que hemos hecho en Champions. Esperamos tener un ambiente bueno en el que la afición nos apoye desde el principio como siempre. Van a ser muy importantes mañana", añadió pidiendo una gran noche europea al Bernabéu.

Para Modric nadie tiene que recordar lo ocurrido en Copa del Rey en la última eliminatoria que ha disputado el Real Madrid y que ha perdido. Destacó la mentalidad diferente que tienen en la Liga de Campeones.

"Es una competición diferente y lo que pasó contra el Celta hay que olvidarlo, tenemos que mirar adelante. Sabemos que nos espera un partido muy difícil, en el que tenemos que entrar fuertes desde el principio, jugar como nosotros sabemos, como hemos hecho casi toda la temporada, ante un rival muy duro que lleva una buena racha. Pero jugamos en casa y para nosotros es importante hacer un buen partido y ganarlo. Ojalá no encajemos goles", deseó.

Del rival, Modric no destacó solo de su rival su potencia en el centro del campo, por la que fue preguntado, por encima de todo habló de "jugadores buenos arriba" y destacó la racha positiva en la que están inmersos.

"No les han derrotado desde hace mucho tiempo y eso dice mucho del Nápoles como equipo". Aunque también defendió el momento que pasa el Real Madrid, olvidando los malos resultados que encadenó en enero. "Estamos en buen estado de forma, ganamos los dos últimos partidos y afrontamos el partido de mañana bien. Estamos listos para hacer un buen partido y conseguir un buen resultado".

Y también sacó la cara por Zinedine Zidane y sus cambios de sistema, pensando diferente de la crítica que ha recibido el planteamiento de tres centrales y defensa de cinco de El Sadar en la última jornada de la Liga.

"No estoy de acuerdo, creo que en ese sistema también jugamos bien, pero además no es solo importante el sistema, es más lo que hacemos en el campo. Con ese sistema lo hicimos bien en cada partido, con uno u otro hay que dar todo en el campo. Es bueno tener varios porque en un partido hay momentos difíciles y hay que estar acostumbrados para poder cambiar", dijo.

Por último, lanzó un mensaje optimista al madridismo valorando las posibilidades que tiene el Real Madrid de ser el primer equipo que conquista dos Ligas de Campeones consecutivas.

"Nunca pasó pero estamos en el Real Madrid y creemos que podemos ser los primeros que defiendan título, pero no hay que pensarlo, mejor ir paso a paso pensando solo en el Nápoles sin mirar adelante. Queremos estar en Cardiff pero partido a partido", sentenció.

EFE