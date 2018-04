Guardiola animará al Bayern porque no están ni M. City ni Barcelona

Pep Guardiola mostró este viernes su apoyo al Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y aseguró que espera que tenga "más suerte que en los años anteriores".

El español, entrenador del Manchester City, dijo que su exequipo es "un clásico de los últimos años" y le brindó su apoyo, puesto que ni el Barcelona ni su actual club siguen con vida en la competición. "Apoyaré al Bayern. Ojalá tengan más suerte que en años anteriores y puedan clasificarse. Es un clásico. Ya que no estamos nosotros ni el Barcelona y animaré al Bayern. Soy un gran fan", declaró Guardiola en la rueda de prensa previa al partido de liga del sábado contra el Tottenham Hotspur.



El City, apeado de la 'Champions' en cuartos de final por el Liverpool (marcador global de 1-5), centra ahora todos sus esfuerzos en conquistar la Premier League. "Tenemos por delante el título más importante de la temporada. Puedes ganar la Champions venciendo en siete partidos, pero la Premier no. Son muchos encuentros y tenemos la posibilidad de ganarla. Hemos de levantarnos y seguir", dijo.



Los 'Citizens' han sumado tres derrotas al hilo, dos ante el Liverpool en la Liga de Campeones y una frente al Manchester United en la Premier, en la que ha sido una semana para olvidar para Guardiola, quien, además, fue expulsado en el choque frente a los 'Reds'.



Sin embargo, se congratuló por hacer una Champions "mejor que la del año pasado". "Cuando pierdes por 5-1 entre dos partidos sólo puedes felicitar al rival. Estoy contento por cómo reaccionamos con el 2-0 en Anfield, por cómo jugamos la primera parte contra el Manchester United... No podemos olvidar que contra el Liverpool marcamos dos goles, aunque uno era en fuera de juego", sostuvo el catalán.



"En esta competición eso cuenta mucho. Lo hemos visto en todas las rondas: la importancia de los pequeños detalles. Hemos hecho una mejor Champions League que el año pasado", dispuso.



El entrenador español valoró la expulsión que sufrió en la vuelta de cuartos con el Liverpool, cuando fue mandado a la grada por el árbitro español Antonio Mateu Lahoz por protestar airadamente la decisión de anular un gol por fuera de juego.



"Hubiera sido mejor no reaccionar, pero soy como soy. Cuando veo que la gente no hace lo que tiene que hacer tengo que defender a mi equipo. Todo lo que hago es para defender a mi club; quiero que los jugadores no sientan que están solos", explicó. "Prefiero estar en el banquillo con mis jugadores que en la grada, pero es decisión del árbitro expulsarme", apuntó Pep Guardiola.