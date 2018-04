¿Su último partido de Champions?: 'Es una posibilidad', dijo Iniesta

Andrés Iniesta fue uno de los ausentes en el partido entre Barcelona y Roma, por los cuartos de final de la Champions. Aunque el volante estuvo en el encuentro, fue poco lo que pudo aportar a su equipo.

“Es una una eliminación muy dolorosa porque nadie se la esperaba por la renta que teníamos. Cuando haces las cosas mal, cometes muchos errores y no nos adaptamos al partido que era, pues sale así. Es una decepción muy grande por la temporada que veníamos realizando”, señaló el volante español.



Con franqueza, el volante español aceptó la superioridad de los jugadores rivales, quienes controlaron las acciones más claras del partido.



“Ellos tenían muy claro dónde tenían que atacarnos. Si no se puede jugar hay que buscar otras soluciones y no lo hemos hecho. En la segunda parte le dimos un poco más de sentido al juego teniendo el balón. No es cuestión de pedir perdón porque la imagen siempre es la máxima por la predisposición que tenemos. Pero nos quedamos fuera con el dolor para todos. Es difícil asumir esta eliminatoria porque teníamos mucha esperanza y se nos escapa”, contó.



Finalmente Andrés señaló que este podría ser su último partido de Champions, pues aún no está definida su continuidad en el conjunto culé.



“Es una de las posibilidades y por eso duele más”, dijo.