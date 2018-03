Ojo con James: espera reaparecer con Bayern en Champions, contra Besiktas

James Rodríguez, estelar volante de la Selección Colombia, está en Estambul con su equipo, el Bayern de Múnich, habilitado para enfrentar al Besiktas turco en el juego de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, luego de perderse tres partidos de la Bundesliga alemana, por una lesión menor en el gemelo izquierdo.

Este martes, el director técnico del Bayern, Jupp Heynckes, confirmó que James ya está bien y que se ha entrenado para regresar al equipo, aunque no dijo si lo tendrá en cuenta en el juego de este miércoles.



“James vuelve a ser una posibilidad, igual que Thiago (Alcántara, volante español que también estaba lesionado). James ha entrenado bien en los últimos días”, dijo Heynckes.



James completa este miércoles 22 días sin jugar, luego de su lesión que se dio el pasado 20 de febrero, precisamente en el juego de ida de esta llave de Champions, y que, en principio, se pensaba no lo alejaría mucho tiempo de las canchas. James se retiró por pedido expreso al banquillo técnico, minutos antes de finalizar el primer tiempo del juego que finalmente ganó el Bayern 5-0.



Ese día, al minuto 44 del partido, James charló con su compañero Arturo Vidal, quien de inmediato hizo señales para pedir el cambio. James, caminando, llegó hasta el borde del campo y habló con Heynckes, su entrenador. Al instante, el doctor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt se le acercó. Cruzaron un par de palabras y se fueron sin pensarlo al vestuario.



James sintió “el endurecimiento del músculo de su pantorrilla izquierda”, según contaron fuentes cercanas al jugador. Se dijo, entonces, que tenía una contractura y se retiraba por precaución.



Inicialmente se especuló que la incapacidad de James no superaría los 12 días. La semana pasada, James manifestó que ya estaba recuperado, pero no fue tenido en cuenta para la más reciente jornada de la Bundesliga, en la que el Bayern venció 6-0 al Hamburgo, el sábado pasado.



En la víspera de ese partido, el técnico Heynckes manifestó que prefería llevar a James con precaución. “No correremos riesgos con James Rodríguez”, dijo. Las imágenes de James durante el entrenamiento del Bayern -enviadas este martes por las agencias de noticias- lo mostraron activo, sin ninguna molestia física y bromista con sus compañeros.



La otra cara de la moneda en la convocatoria del Bayern la tienen el francés Corentin Tolisso, con una contusión en la tibia, y el holandés Arjen Robben quien se ha quedado en Múnich, según el presidente del consejo directivo del club bávaro, Karl Heinz Rummenigge, como “una medida de precaución”.



Robben tenía una molestia física todavía no precisada por lo que el lunes estuvo ejercitándose aparte del grupo en el gimnasio. Además faltan los dos lesionados de larga duración, Manuel Neuer y Kingsley Coman.



EFE y FCbayern.com

Estambul