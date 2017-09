Kiev es el gran objetivo y Real Madrid, rey a destronar, en Champions

La cita del 26 de mayo del próximo año en el Estadio Olímpico de Kiev es el objeto de deseo de los 32 equipos que esta semana irrumpen en la nueva edición de la Liga de Campeones.

La fase de grupos del máximo torneo continental echa a andar desde este martes y miércoles. Inglaterra, con cinco representantes, copa la puesta en escena de la competición.

Al Chelsea, el Manchester City, el Tottenham y el Arsenal, clasificados por su posición en la pasada temporada de la Premier, se une el Manchester United como campeón de la Liga Europa. Sin embargo, el fútbol inglés no logra la corona desde que en la temporada 2011-2012 venció el Chelsea.

España, con cuatro -Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona y Sevilla- es el segundo equipo con mayor representación. El fútbol hispano, de hecho, es el gran dominador de los últimos años. En las cuatro últimas ediciones siempre hubo un campeón de LaLiga. A los tres del Real Madrid se suma el del Barcelona en el 2015. Italia, Alemania y Portugal cuentan con tres clubes cada uno entre los aspirantes. Y Francia y Rusia, con dos. El resto de participantes son los únicos abanderados de su país.

La edición número 63 de la Liga de Campeones está alumbrada por el retorno de dos viejos campeones ausentes en la pasada edición. El Chelsea, ganador de la Premier, y el Manchester United de Jose Mourinho. También con la vuelta del Feyenoord. El único equipo de Holanda está en el torneo quince años después. Pero esta Champions, además, cuenta con dos novatos. El Quarabag de Azerbaiyán y el Leipzig alemán, los únicos debutantes entre los treinta y dos equipos presentes en la línea de salida.

El balón echará a rodar y un hombre destacará sobre el resto. El portero español Iker Casillas, actual meta del Oporto, será el primero en jugar diecinueve Ligas de Campeones.

Un nuevo duelo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi sobresale entre los alicientes en el Viejo Continente. El portugués tiene el récord de máximo goleador en una fase de grupos con once tantos. Acumula 108 goles entre sus registros. Messi, por su parte, está a tres de alcanzar los cien. La Liga de Campeones irrumpe desde el principio cargado de alicientes.

El Barcelona recibe el martes al Juventus, finalista el pasado año, en una reedición de los cuartos de final del último curso. El conjunto azulgrana, teóricamente debilitado por el adiós de Neymar y reforzado con el alemán Ousman Dembélé, aguarda en el Camp Nou al subcampeón de la competición y absoluto dominador del fútbol italiano.

El choque en Anfield, entre el Liverpool y el Sevilla, reúne a dos equipos con cuentas pendientes. Finalistas de la Liga Europa de hace dos temporadas, que supuso un nuevo trofeo continental para el conjunto andaluz y frustró las expectativas del inglés.

El choque entre el Olympiacos y el Sporting completa el Grupo D del Barcelona y el Juventus. El Maribor esloveno y el Spartak Moscú son los otros dos equipos del E junto al Liverpool y el Sevilla.

El vigente campeón, el Real Madrid, primer equipo en ganar dos Ligas de Campeones seguidas, arranca en el estadio Santiago Bernabeu contra el APOEL Nicosia chipriota. El cuadro de Zinedine Zidane, campeón de la Supercopa europea y española, ha iniciado el curso con dudas. Especialmente en su estadio.

El Tottenham y el Borussia Dortmund, que se verán las caras en Londres, es otro duelo de enjundia en el primer día del torneo. El Atlético Madrid visita Roma el martes para acometer un nuevo intento hacia la gloria de una competición que históricamente le da la espalda. El equipo italiano no jugó el fin de semana. El mal tiempo aplazó su duelo ante el Sampdoria.

El Chelsea, en Stamford Bridge y el Qarabag, debutante, completarán la primera sesión del Grupo C. Además, el martes, el Manchester United se reencontrará con el torneo con la visita del Basilea mientras el Benfica se medirá al CSKA Moscú. En el Grupo B, el Bayern Múnich espera al Anderlecht en el Alianz Arena y el Celtic calibrará la puesta en escena del poderoso París Saint Germain, alumbrado por la condición de favorito tras las incorporaciones de Neymar y de Kylian Mbappé.

El Manchester City de Pep Guardiola entrará en acción el miércoles, en Rotterdam frente el Feyenoord en el Grupo F, donde el Nápoles se medirá al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Iker Casillas afrontará su decimonovena participación en la Liga de Campeones en el duelo que el Oporto jugará en Portugal contra el Besiktas, único representante turco.

El otro debutante, el Leipzig ejercerá de anfitrión contra el Mónaco, debilitado aparentemente por la fuga de sus principales jugadores en la temporada pasada que le llevaron hasta la semifinal.

Esta es la agenda de la semana:

Martes 12 de septiembre

Grupo D

Olympiacos vs. Sporting

Barcelona vs. Juventus

Grupo C

Roma vs. Atlético de Madrid

Chelsea vs. Qarabag

Grupo B

Celtic vs. PSG

Bayern Múnich vs. Anderlecht

Grupo A

Manchester United vs. Basilea

Benfica vs. CSKA



Miércoles 13 de septiembre

Grupo H

Tottenham vs. Borussia Dortmund

Real Madrid vs. Apoel

Grupo G

Porto vs. Besiktas

Leipzig vs. Mónaco

Grupo F

Shakhtar vs. Nápoles

Feyenoord vs. Manchester City

Grupo E

Liverpool vs. Sevilla

Maribor vs. Spartak

*Todos los partidos 1:45 p.m. (hora colombiana)

Con EFE