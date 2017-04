Leicester buscará tomar revancha en Champions: enfrenta al Atlético

"Una noche de fútbol puro", en palabras del técnico Diego Simeone, le aguarda este martes al Atlético de Madrid en el estadio King Power frente al Leicester City, la resolución de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con un gol de ventaja y muchísima presión para el bloque rojiblanco.

Es el asalto definitivo a las semifinales. A ellas aspira el Atlético, subcampeón y presente en esa ronda en dos de las últimas tres ediciones, y a él se opone el Leicester, ganador de sus cuatro duelos como local en esta edición del torneo; un combate de indudable intensidad, por cada rechace, cada balón y cada sector.

Una lucha ante la vibrante e imponente animosidad de la grada, un pulso frente a Jamie Vardy o Riyad Mahrez, los dos hombres clave del equipo inglés, y un duelo contra un conjunto competitivo que no admite ningún error.

Tampoco la renta con la que viaja hasta allí, un 1-0 a priori corto, pero que casi siempre ha sido una garantía. Por ejemplo, de los 45 resultados en la Liga de Campeones de la era Simeone sólo uno ha sido una derrota por más de un gol, la final contra el Real Madrid de 2014, prórroga incluida (4-1), porque al final de los 90 minutos el marcador era de 1-1, por lo que ninguno de ellos le elimina.

Y sólo tres equilibrarían la eliminatoria. Tampoco ninguno de sus marcadores de este 2017, con sólo tres derrotas en sus 26 encuentros desde el parón navideño, ninguna como visitante y todas por un gol de diferencia (dos 1-2 con el Barcelona y un 2-3 con Las Palmas) y suficientes para acceder a semifinales.

El Atlético, a la vez, ha ganado siete de sus últimos nueve choques. Bajo esos parámetros, con las características que mejor maneja el Leicester -velocidad, intensidad o fútbol directo- y con el aviso reciente de la eliminación del Sevilla, hay asuntos clave en el partido: las segundas jugadas, la concentración en cada milímetro del terreno de juego, la precisión y velocidad al contragolpe y, sobre todo, la contundencia ofensiva en cada ocasión.

El objetivo del Atlético es el gol -obligaría al Leicester a anotar tres tantos-, pero también no recibir ninguno, con esa consistencia defensiva que ha rearmado y multiplicado recientemente, con Jan Oblak, Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis.

No ha recibido gol en siete de sus últimos nueve encuentros. Así llega el equipo rojiblanco a su partido 50 de la temporada, con un balance de 30 triunfos, once empates y ocho derrotas, ya camino de los cien goles -suma 92-, con 38 tantos en contra y con un once tipo bastante definido en las últimas semanas, el mismo, salvo sorpresa, con el que contará Simeone en su visita a Leicester.

No hay dudas atrás, con Oblak como portero y Juanfran, Savic, Godín y Filipe como defensas, ni arriba, con Antoine Griezmann, protagonista de nueve goles y tres asistencias en los últimos doce choques y de 24 dianas en esta temporada, y Fernando Torres. Kevin Gameiro, alta después de cinco partidos de baja por una tendinitis en el aductor, en principio comenzará el duelo en el banquillo.

En el centro del campo tampoco se prevén cambios, con Yannick Carrasco y Koke Resurrección por las bandas y Gabi Fernández y Saúl Ñíguez por el medio, aunque el técnico ya deslizó el pasado sábado, nada más golear al Osasuna por 3-0, que José María Giménez podría ser una alternativa para el medio centro rojiblanco en Inglaterra.

De ese once probable para este martes, sólo tres jugaron los 90 minutos el pasado sábado ante Osasuna (Oblak, Godín y Carrasco), Filipe Luis disputó 66, Fernando Torres 71 y Savic 24.

Mientras, cuatro no jugaron ningún minuto: el delantero Griezmann y los centrocampistas Gabi Fernández, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez. Además de Gameiro, Simeone recupera también a Miguel Ángel Moyá, ha descartado de la convocatoria a Tiago Mendes, reaparecido el pasado sábado frente al Osasuna tras 26 encuentros de baja, y mantiene las ausencias por lesión de Sime Vrsaljko y Augusto Fernández.

Enfrente, el renovado Leicester City, resurgido de su depresión tras la marcha de Claudio Ranieri, el técnico que les guió al título de Liga el curso pasado, y la llegada de Craig Shakespeare, se aferra a su poderío en casa para prolongar su sueño europeo.

Shakespeare ha regresado al sistema 4-4-2, apostando ciegamente por el estilo que tantas alegrías les dio el año pasado, con mucha movilidad de sus delanteros, una presión incansable en todo el campo y unas transiciones defensa-ataque rapidísimas.

Después de dejar en la cuneta al Sevilla en octavos, los 'foxes', con la salvación en la Premier League prácticamente asegurada, lo apuestan todo a la Liga de Campeones. Y lo harán en su momento más complicado desde la llegada del técnico inglés.

Tras un arranque prometedor, en el que sumaron seis victorias consecutivas, los 'Foxes', con un ojo puesto en la Champions, han entrado en un pequeño bache que les ha llevado a encadenar tres partidos sin ganar, dos en la Liga -derrota ante Everton y empate con Crystal Palace- y uno en la máxima competición continental -derrota en el Vicente Calderón-.

Sin embargo, todo eran sonrisas en el entrenamiento matutino de este lunes, y el Leicester parece convencido en remontar la eliminatoria y mantener su idilio con Europa.

Shakespeare ha recuperado para el partido más importante en la historia del club a su capitán y gran baluarte, el jamaicano Wes Morgan, quien se perdió los últimos seis compromisos por una lesión de espalda.

La presencia del veterano central se antoja todavía más importante, puesto que su compañero en el eje de la zaga, el alemán Robert Huth, no estará mañana ante el Atlético por acumulación de amonestaciones.

El central franco-tunecino Yohan Benalouane, que se retiró con molestias durante el 2-2 del sábado en Crystal Palace, se ha recuperado a tiempo y formará junto a Morgan. La única ausencia segura, además de la de Huth, es la del centrocampista Nampalys Mendy, quien sigue en el 'dique seco'.

El delantero argelino Islam Slimani, que no se entrenó este lunes, sigue entre algodones y es duda para el partido de este martes.

Alineaciones probables:

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Morgan, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki y Vardy.

D.T.: Craig Shakespeare.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Torres.

D.T.: Diego Simeone.

Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia).

Estadio: King Power.

Hora: 1:45 (hora colombiana).

EFE