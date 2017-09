Luis Muriel y Sevilla visitan al Liverpool: en juego hay una revancha

El Liverpool, un pentacampeón de Europa en horas bajas -su último título fue la Copa de la Liga en 2012-, busca renacer en su regreso este año al máximo torneo continental y tiene cuenta pendientes con el Sevilla desde que los hispalenses le ganaron en 2016 la final de la Liga Europa (3-1 en Basilea, con remontada andaluza en la segunda mitad), una decepción de la que ahora buscará tomarse la revancha.

Ése era el único precedente entre ambos, hasta que el bombo les volvió a unir en un grupo de Champions en el que, a priori y con permiso de Spartak de Moscú y de Maribor esloveno, son los favoritos en la lucha por las dos primeras plazas que dan acceso a unos octavos de final que los 'reds' no alcanzan desde el curso 2008-09.

En su quinta presencia en una fase de grupos, el equipo español llegó a octavos el pasado año, pero cayó frente al entonces campeón de la Premier League, el Leicester City (2-1 en Sevilla y 2-0 en Inglaterra), un mazazo del que los sevillistas quieren ahora resarcirse superando primero el grupo y luego los octavos.

El Sevilla, como todos los veranos, se ha renovado mucho -sólo siguen siete de los que ganaron esa Liga Europa al Liverpool: Soria, Rico, Escudero, Pareja, Carriço, N'Zonzi y Banega-, pero para seguir creciendo con retos ambiciosos ha hecho la mayor inversión de su historia, unos 60 millones de euros, en 9 fichajes.

Con su nuevo técnico, el argentino Eduardo Berizzo, eliminó en el 'play-off' al Estambul Basaksehir (1-2 y 2-2), sigue invicto y es tercero en LaLiga, por lo que el equipo confía en sus armas pese a no haber disipado del todo las dudas en este inicio de la temporada.

El Sevilla no teme a la venganza deportiva que buscarán los pupilos del alemán Jürgen Klopp -que cumple su tercera campaña en Liverpool-, pero saben que les espera un partido duro y complicado. Berizzo tiene la baja sensible de última hora del extremo Manuel Agudo 'Nolito', ex del Manchester City que acabó el duelo del sábado con el Eibar con una lesión en el isquiotibial y se une al lateral galo Lionel Carole, no inscrito para la Champions, aunque recupera al colombiano Muriel y a los argentinos Pareja, Pizarro y Banega. Éstos, entre otros, no fueron citados para el último encuentro liguero al estar recién llegados de la estancia con sus selecciones.

Se prevé que Nico Pareja vuelva a la zaga, aunque también podría hacerlo el danés Simon Kjaer, y que Éver Banega y Guido Pizarro acompañen al galo Steven N'Zonzi en el medio campo; con Jesús Navas, otro ex del City, y el internacional argentino Joaquín Correa, por Nolito, en las bandas; y el francés Wissam Ben Yedder en punta. Mientras, el Liverpool, tras el duro varapalo del sábado a manos del City (5-0), busca celebrar su regreso a la elite del balompié europeo con un triunfo ante su rival directo en el Grupo E.

Los hombres de Klopp, que vuelven a pisar la Champions por vez primera desde el curso 2014-15, saben de la importancia de no ceder puntos en casa para no pasar aprietos para acceder a los octavos. El último partido europeo de los de Anfield -quitando los dos de la ronda previa frente al Hoffenheim- fue, precisamente, ante el Sevilla, en la final de la Liga Europa.

Los 'Reds', a los que mucho daban por favoritos entonces, se inclinaron en Basilea (1-3), por lo que Klopp sabe que el equipo hispalense será un rival duro de roer. Klopp sólo tiene dos bajas reseñables para este duelo, los lesionados Adam Lallana y Nathan Clyne, y falta por saber si el egipcio Mohamed Salah, quien se perdió el último entrenamiento por enfermedad, llega a tiempo. "Enviamos a Mo a casa porque estaba enfermo. Él dijo que quería entrenar y el médico dijo que podía hacerlo, pero luego éste me dijo que lo mejor para él era no ejercitarse. No es muy grave, y le enviamos a casa para no contagiar al resto", explicó Klopp. "Esperamos que mañana entrene y esté listo para el partido", añadió.

Una novedad en el 'once' podría ser el brasileño Philippe Coutinho, aún inédito esta temporada por unas supuestas molestias en la espalda, quien, según entrenador, "está sano y está en forma". "Podría dar detalles sobre él, pero estoy seguro de que los aficionados del Liverpool de todas partes del mundo están preparados para esperar 24 horas más. Está sano y está en forma", dijo.

Coutinho, uno de los nombres propios del verano tras su frustrado traspaso al Barcelona, se ha perdido los seis primeros partidos oficiales del Liverpool: cuatro de Premier League y los dos de la previa de la Liga de Campeones. Sí estará seguro en el once el senegalés Sadio Mané, expulsado el pasado fin de semana en el duelo ante el City y que tendrá que cumplir tres partidos de sanción en el campeonato local, pero no en la Champions.

Dejan Lovren regresará al eje de la zaga -no estuvo contra el City y su puesto lo ocupó Klavan- y formará junto a Matip, con los rapidísimos Alexander-Arnold y el exsevillista Alberto Moreno en los costados. El portero mañana será el alemán Loris Karius, suplente habitual en liga, mientras que el centro del campo será propiedad de Henderson, Wijnaldum y Emre Can, aunque Klopp no ha desvelado si otorgará la primera titularidad a Oxlade-Chamberlain, fichado el último día de mercado del Arsenal.

Atención al dato: Sevilla nunca ha ganado en sus cinco anteriores visitas a Inglaterra, donde, aunque eliminó a equipos de este país, empató ante Bolton y Tottenham, y perdió contra Arsenal, Manchester City y Leicester. Y el Liverpool venció en sus últimos seis partidos europeos en Anfield, donde lleva diez invicto, desde que en octubre de 2014 lo goleó el Real Madrid (0-3).

Alineaciones probables

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Alberto Moreno; Can o Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah y Firmino.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja o Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Jesús Navas, Banega, Correa; y Ben Yedder.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

Estadio: Anfield (Liverpool)

Hora: 1:45 p.m.

EFE