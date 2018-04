Olvidado ya el desazón tras el traspiés del fin de semana en casa, el Manchester City busca este martes prácticamente un imposible: remontar en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones el 3-0 que le endosó el Liverpool hace cinco días.



Pep Guardiola y los suyos cerraron el sábado una complicada semana, con dos partidos para olvidar y dos derrotas al hilo encajando tres goles -primera vez que el técnico catalán cae en dos partidos consecutivos desde mayo de 2015-.



Primero fue el Liverpool el que sorprendió al equipo azul de Manchester con una goleada de escándalo en Anfield, y tres días después, su rival de patio, el United de Mourinho, fue el encargado de amargar la fiesta del futuro campeón de la Premier League en el Etihad Stadium.



Los 'Diablos Rojos' remontaron el 2-0 inicial en sólo 45 minutos y se llevaron una victoria merecida que sembró las dudas en el campamento 'Citizen' y postergó durante al menos una semana su alirón.



Reservó de inicio Guardiola a Walker, De Bruyne, Gabriel Jesús y Agüero con vistas al duelo de mañana -algo que no gustó a muchos aficionados-, y se aferra ahora al partido de la primera vuelta en la liga contra los 'Reds', en el que les endosaron un contundente 5-0, resultado que les valdría ahora para llegar a semifinales.



"El escenario perfecto es clasificarnos. Aunque recibamos un gol no vamos a rendirnos. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y sé que podemos crear ocasiones y estar acertados de cara a gol. El Liverpool está bien organizado defensivamente y nos es fácil hacerle ocasiones, pero lo vamos a intentar", dijo este lunes Guardiola en la rueda de prensa previa.



"Tenemos 90 minutos para demostrar lo que hemos venido demostrando este año, incluso en el último partido, que podemos generar muchas ocasiones de gol. Necesitamos ganar títulos en Europa, aunque es complicado. Quizá no suceda mañana, pero sucederá, tarde o temprano pero sucederá", añadió.



"Necesitamos el partido perfecto", apuntó el entrenador del Manchester City. Enfrente un Liverpool que llega lanzado; asentado totalmente en puestos de Liga de Campeones y creciendo a pasos agigantados.



La llamada 'MSF', el trío formado por Mané, Salah y Firmino, es garantía de goles y espectáculo, mientras que la defensa y la portería se han apuntalado con Van Dijk y Karius.



Jürgen Klopp no podrá contar mañana en el Etihad Stadium con su capitán, el inglés Jordan Henderson, sancionado, ni con los lesionados Joel Matip ni Emre Can, aunque la buena noticia para el técnico alemán es la recuperación de Mohamed Salah: el atacante egipcio, una de las revelaciones del curso tras ver portería en 38 ocasiones, se marchó renqueante en la ida pero ya está recuperado.



Alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sterling, Sané y Agüero.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Mané, Salah y Firmino.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

Estadio: Etihad Stadium (Manchester).

Hora: 1:45 p.m.