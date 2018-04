Cinco explicaciones a la inesperada eliminación del Barcelona

A la hora de las culpas, el guión dice que las asume todas el director técnico, a pesar de que es el único que no entra a la cancha. Pero esta vez al del Barcelona sí que le cabe buena parte de la responsabilidad.

Perder está en la cuenta, pero dejar una imagen tan pobre, sin anotar ni un solo gol a pesar de tener uno de los ataques más temidos de Europa, es lo que ahora los hinchas no logran explicarse.



Aquí nos acercamos a cinco posibles razones:



1. Cambios defectuosos y demorados. Aunque el técnico Ernesto Valverde puso su equipo de lujo desde el inicio, es verdad que no entendió la urgencia de tocarlo cuando recibía el primer gol apenas al minuto 6 y prefería esperar hasta el 81 para hacer la primera sustitución.

¡Y qué cambio! André Gomes (el mismo que confesó ser infeliz en el Barcelona y tener miedo de salir a la calle) reemplazó a Iniesta. Más allá de que no era el mejor partido del capitán, era el único apoyo de Messi. André Gomes está a años luz de ofrecer eso. Aparte, a Dembelé y Paco Alcácer los aguantó el DT hasta el minuto 85. ¿Ya para qué?



2. No jugaron los brasileños, que antes resolvieron problemas gruesos. No entender pronto que Messi es capaz de resolverlo todo pero cuando tiene dónde descargar, es una lección que nunca olvidará Valverde. Paulinho es una de las fórmulas de regate y remate desde afuera, pero no tuvo minutos. No lo quiso ver el DT.



3. Semedo, el hueco. Pasaron 90 minutos y, aunque el pleno de hinchas ‘culés’ entendía que por izquierda estaba el pasillo por donde Roma atacaba la espalda de los lentos marcadores del Barcelona, no hubo un auxilio para él. Lo sobrepasaron todo el juego y Kolarov y Ünder se cansaron de dejarlo en evidencia.



4. Fallas individuales. No es culpa del entrenador un mal día de los jugadores, pero sí lo es no encontrarles opciones. Esta vez fallaron Umtiti, irreconocible; Piqué, que concedió un penalti inocente, Jordi Alba, que sufrió con Schick y el propio Busquets, que llegaba con serios problemas físicos y lo aguantaron hasta el minuto 85.



5. Miedo. Abundan los columnistas catalanes que aluden a un temor inexplicable en uno de los equipos más exitosos del mundo. Pero eso fue lo que hubo en el estadio Olímpico de Roma, un temor, mezclado con incredulidad y sorpresa, ante el ímpetu de un equipo romano que no tenía nada que perder y que creyó posible la hazaña. Refugiado lo esperó Barcelona. Y hasta su escondite fueron a castigarlo.