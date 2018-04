¡Sorpresa! Liverpool golea 3-0 a Manchester City en partido redondo de Champions

Aunque se esperaba un nuevo concierto de fútbol y goles del Manchester City, el director de la orquesta fue Klopp y Liverpool logró una goleada 3-0 en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League.

Desde el inicio salió el rojo dispuesto a sentenciar la serie en Anfiled. Y fue así como Salah, que partía en fuera de lugar, castigó por primera vez al Manchester City al cazar un rebote tras el intento de Firmino. Pasiva la zaga del City, letal la línea de ataque del rojo. Minuto 12.

Al 13 se perdería Sané el empate tras un gran pase de Silva que envió el alemán muy desviado.



Era una banda el Liverpool, que al 20 amplió la ventaja: una salida tremenda por izquierda terminó en un espectacular remate de media distancia de Chamberlain, para poner el asunto 2-0.



No reaccionaba el equipo de Guardiola, que apenas si lograba superar el medio campo pero sin peligro. Desconectados Silva y De Bruyne no había chispa, justamente lo que sobrara en el local.



Y al 31 vino un nuevo puntillazo: Mané aprovechó una terquedad de Salah, que recuperaba una pelota perdida por él mismo y ponía un centro impecable. Otra vez pasiva la zaga azul. Y pudo ser más amplia la ventaja pues al 40, de zurda, lo intentó de afuera Firmino pero se fue elevado.



¿City? Cero llegadas para gol en 45 minutos. Sí, es el mismo líder de la Premier, el equipo de Guardiola. Ese mismo.



Para el complemento fue otro Liverpool el que salió al campo. De la velocidad en ataque se pasó a la precaución, al sacrificio en la marca, pues, como se esperaba, el City salió con todo por al menos un gol de visitante.



Intentaron los de Guardiola con centros de Silva a Otamendi, con rápidas salidas por los costados y muchos duelos ganados en el medio, pero sin la precisión suficiente en la definición.



Al 83 fue anulada la jugada de gol del City para el descuento por fuera de lugar, casi imperceptible, de Sané.



Al final, Liverpool tiene una ventaja de 3-0, que no es definitiva pues al frente está el líder sólido de la Liga Premier. El único lunar fue la amarilla al capitán Henderson que lo hará perderse la revancha.