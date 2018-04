Con polémica y sufrimiento Real Madrid avanzó a semifinal de Champions

Real Madrid y Juventus se enfrentaron este miércoles, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El compromiso en el Santiago Bernabéu fue de infarto, con polémica; con una vecchia signora con empuje, garra, que hizo sufrir al conjunto español, que lució bastante desdibujado. El español perdió 1-3 el juego, pero en el global avanzó a las semifinales por 4-3. Un penalti discutido al final le dio el paso a los conducidos por Zinedine Zidane. Buffon se fue expulsado; el penalti lo cobró Cristiano Ronaldo.

Desde el principio, el planteamiento de Massimiliano Allegri fue buscar el pórtico de Keylor Navas, y para ello, se hizo con el control de la esférica con Blaise Matuidi, Sami Khedira y Douglas Costa. El brasileño fue una pesadilla por la banda derecha; Marcelo sufrió loes estragos de su compatriota.



Nada más al segundo minuto de juego llegó el tanto de los italianos. Douglas le ganó a Casemiro en la mitad del campo y luego habilitó a Khedira, quien envió un centro al área y Mandžukić cabeceó y puso el 0-1. La ilusión para la remontada de Juventus estaba latente.



Los visitantes siguieron al frente y al siete por poco consiguen otra diana. Gran jugada de Costa y remató, pero Navas alcanzó a atajar el bajón, pero en el rebote le quedó la esférica a Gonzalo Higuaín, pero el argentino no pudo convertir en doble oportunidad. El golero costarricense supo aguantar al ‘9’ de la Juventus.



El Madrid no encontraba cómo quitarle la esférica a los italianos, Luka Modric no aparecía; Isco tampoco lograba desequilibrar. Lo poco, una jugada de Gareth Bale, quien intentó de taco y pasó cerca a la portería de Buffon. Juventus siguió con su planteamiento ofensivo con un Mandžukić, que ponía en aprietos a Jesús Vallejo, reemplazante de Sergio Ramos.



El Madrid intentó con una acción de Cristiano Ronaldo, quien le cedió la esférica a Isco. El malagueño intentó sacar un remate, pero Buffon se anticipó a la acción del ‘22’. Pero el que sí pudo concretar fue la Juventus con Mandžukić. Otra vez, acción por la derecha y salió la magia. Centro de Lichtsteiner y gol del croata, de cabeza. 0-2 y el silencio consumía el Bernabéu. El Madrid tuvo una opción en el palo con Raphael Varane, en un tiro de esquina.



El segundo tiempo fue tan emocionante como el primero. Zidane mandó a la cancha a Lucas Vázquez y a Marco Asensio en lugar de Casemiro y Bale, de pobres presentaciones.



Los de Allegri siguieron haciendo estragos por el sector derecho con Costas. La meta era un tanto más y lo lograron con Matuidi, al 60. El tanto fue todo de Navas, quien no logró contener la esférica y ésta le quedó servida al francés. 3-3 en el global y el Madrid no lo podía creer. La remontada de los italianos estaba cada vez más cerca.



Fue de infarto los últimos encuentros, con los dos equipos yendo al frente y los dos guardametas siendo los protagonistas. Buffon en la vecccia signora, y Navas, con sus intervenciones en el blanco. Cuando parecía que todo se prolongaba al alarge llegó la polémica. Benatia intenta rechazar la pelota antes de que Vázquez pudiese rematar al arco. El jugador del Madrid al sentir contacto se tira al piso; el árbitro Oliver Michael decretó penalti para los blancos.



Las protestas se hicieron sentir en el visitante, que encararon al pito inglés. En dichos reclamos fue expulsado Buffon y tuvo que entrar Szczęsny. Cristiano se paró al frente del balón y cambió la falta por gol. Festejo para los del Real Madrid e indignación total para los de la Juventus.