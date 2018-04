Los gladiadores de Roma ganaron la batalla: derrotaron 3-0 a Barcelona

Roma dio la sorpresa y le jugó un muy buen partido a Barcelona para eliminarlo de la Champions League. El conjunto italiano derrotó 3-0 a los azulgranas y avanzó a las semifinales del torneo tras un resultado global de 4-4, pero avanzó por anotar gol en el Camp Nou.

Desde la primera parte, Roma buscó el partido y mantuvo 'escondido' al Barcelona en su campo. Edin Dzeko empezó con la sorpresa y abrió el marcador al minuto seis tras una gran habilitación de Daniele De Rossi .



El partido que no muchos esperaban empezó a favor de los italianos, que tuvieron impacto e intensidad para arrebatarle el balón a su rival y mantenerlo en lejos de su arco. Dzeko siguió intentando, pero la buena actuación de Ter Stegen empezaba a quitarle el sueño de remontar a los italianos.



Con bastante posesión y llegadas por parte de la Roma, el primer tiempo se tornó en campo de los azulgranas, pero al equipo local le faltaba el último toque y no podía llegar con claridad al arco rival.



En la segunda mitad, los italianos siguieron con la presión y la intensidad sobre un Barcelona que no encontraba su juego y tampoco se hacía con el balón. Lionel Messi intentaba trasladar el esférico, pero la defensa local era sólida y no le daba espacios al crack argentino.



El premio llegó para los insistentes, pues Gerard Piqué cometió una falta sobre Dzeko dentro del área y De Rossi anotó el 2-0 por la vía de penal, que no pudo detener Ter Stegen.



Así las cosas, a un gol de la clasificación, Roma seguía con la presión y respiraba el aroma de ir a semifinales de Champions League, pero no concretaba las opciones tras tener llegadas con Dzeko y Aleksandar Kolarov, que no las lograban anotar.



Finalmente, llegó la salvación y el premio para el conjunto local, pues al minuto 82, Konstantinos Manolas le ganó el primer palo en un centro a Luis Suárez y dejó sin posibilidades a Ter Stegen, y a Barcelona, de avanzar a las semifinales de la Champions League.



Ahora, tras el excelente partido de Roma, el conjunto italiano esperará rival entre Liverpool, que eliminó al Manchester City, y de los encuentros entre Juventus vs Real Madrid y Sevilla vs Bayern Múnich.