Roma y Atlético protagonizan duelo de alta tensión en Champions

El regreso del francés Antoine Griezmann, después de dos partidos de sanción en la Liga, rearma este martes al Atlético de Madrid para la visita a Roma, el reinicio del gran desafío del conjunto rojiblanco: la Champions League, el único título que se le ha resistido aún al equipo de Diego Simeone.

En cuatro años, todos como primero de su grupo en la primera fase, dos finales (2014 y 2016), unas semifinales (2017) y unos cuartos de final (2015), cada una de ellas derrotado por el Real Madrid, resumen los méritos del Atlético en una competición en la que ya, sin duda, está entre los mejores, pero aún no tiene títulos.

Es una vez más la ambición del equipo rojiblanco, que retoma ese enorme reto desde el grupo C, en el que también compiten el Chelsea y el Qarabag, y desde el estadio Olímpico de Roma, el escenario que acogerá la vuelta de Griezmann después de dos encuentros de sanción en la Liga o 24 días sin poder jugar con la camiseta rojiblanca.

Expulsado en la primera jornada en Girona (2-2), suspendido en Las Palmas (1-5) y en Valencia (0-0), ahora está de nuevo disponible, directo al once de Simeone; un indiscutible plus ofensivo para un equipo que apenas generó ocasiones ni tiró a portería en el empate sin goles del pasado sábado en Mestalla.

La duda es quién será su compañero en la delantera. Hay cuatro opciones para esa posición: Fernando Torres, suplente en los dos últimos choques; Kevin Gameiro, reaparecido ya de su operación de pubalgia con los 20 minutos que disputó contra el Valencia; Ángel Correa o Luciano Vietto, la pareja titular los dos últimos duelos.

En otras posiciones se prevén más cambios respecto a la alineación del sábado en la Liga. En defensa, por ejemplo, en tres de las cuatro demarcaciones, con las entradas de Diego Godín y José María Giménez en el centro, más Sime Vrsaljko en el lateral derecho.

En el izquierdo seguirá Filipe Luis, de vuelta frente al Valencia. Y en el centro del campo en uno, dos o ningún puesto. Con Saúl Ñíguez y Koke Resurrección como hombres fijos, a las otras dos plazas de esa línea optan Gabi Fernández, suplente dos partidos consecutivos, contra Las Palmas y Valencia, por primera vez en la era Simeone, o Thomas Partey y Yannick Carrasco o Nico Gaitán.

La portería es para Jan Oblak, seguro en la alineación tanto en la Liga como en la Champions League, con la primera parada en Roma, con un partido mucho más clave de lo que se presupone a una primera jornada, porque un triunfo en Italia sería un veloz golpe de efecto y una reafirmación del papel de favorito que asume el Atlético.

También le avalan los precedentes, con dos duelos previos con sendos triunfos rojiblancos (2-1 y 1-2 en los cuartos de final de la Copa de la Uefa 1998-99), y las estadísticas, que aportan algún dato para el optimismo del Atlético: sólo una derrota en sus últimos 20 encuentros como visitante, aunque, a la vez, con sólo tres triunfos en sus nueve salidas más recientes en la máxima competición europea.

Enfrente, la Roma, de vuelta a la Champions una temporada después, sólo ha ganado uno de sus últimos siete choques en casa en esta competición, con cuatro derrotas incluidas; no ha vencido ninguno de sus seis duelos más recientes en este torneo, desde el 4 de noviembre de 2015 contra el Bayer Leverkusen (3-2), su única victoria en sus últimos quince encuentros del máximo torneo de clubes de Europa.

Los 'giallorossi' no tuvieron desgaste de energías este fin de semana ya que su duelo liguero contra la Sampdoria fue aplazado por amenaza de lluvia, pero al mismo tiempo llevan 17 días sin disputar un partido oficial y eso puede suponer una incógnita.

A nivel de once, el técnico Eusebio Di Francesco se encomendará a su habitual 4-3-3, un módulo que se basa en la rápida circulación del balón, en la velocidad de los extremos y en la capacidad de los dos volantes de jugar entre líneas.

Delante del portero brasileño Alisson Becker actuarán el griego Kostas Manolas y el argentino Federico Fazio en la zaga, con el también brasileño Bruno Peres y el serbio Aleksandar Kolarov en los dos carriles. En las últimas semanas, la Roma recuperó también a su lateral derecho titular Alessandro Florenzi, que estuvo casi diez meses de baja por una doble lesión de cruzado, pero en este momento Bruno Peres sale con ventaja con respecto al italiano.

El centro del campo es el principal punto de fuerza de los romanos: el capitán Daniele De Rossi actúa en la zona central, con el holandés Kevin Strootman y el belga Radja Nainggolan que juegan de volantes y que apoyan constantemente al tridente ofensivo.

El propio Nainggolan se convirtió en los últimos años en uno de los mejores medios de la Serie A, por su intenso trabajo de presión y su aportación a nivel de goles: cerró la última campaña con 14 dianas. El tridente ofensivo está liderado por el bosnio Edin Dzeko, que marcó 39 dianas el año pasado, con el argentino Diego Perotti y el francés Gregoire Defrel como extremos.

Sin embargo, Roma no podrá contar con su fichaje estrella del verano, el delantero checo Patrick Schick, que se perderá el estreno europeo a causa de un problema físico.

👏 @OfficialEl92



Watch more exclusive clips from today's training on our official @Dugout page ➡️ https://t.co/KeF16kv9jr pic.twitter.com/gWOcfTzal5