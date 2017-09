Siga la agenda y los datos de los colombianos en la Champions League

Arranca este martes una nueva temporada de la Liga de Campeones de Europa. En su campaña 2017-2018, la Champions tendrá a siete colombianos en la fase de grupos, en la que compiten 32 clubes distribuidos en 8 grupos.

Serán 96 partidos de esta ronda, de la que saldrán los 16 clasificados a los octavos de final de la competición. Desde este 12 de septiembre, hasta el 6 de diciembre, Europa estará pendiente del torneo de clubes más importante del planeta.

FUTBOLRED le cuenta quiénes serán los ‘cafeteros’ que estarán en la Champions; el calendario de sus equipos y datos de cada uno de ellos.

- Éder Álvarez Balanta (Basilea, de Suiza)

* Debut: Grupo A

1ª fecha: Manchester United vs. Basilea (12 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Basilea vs. Benfica (27 de septiembre)

3ª fecha: CSKA Moscú vs. Basilea (18 de octubre)

4ª fecha: Basilea vs. CSKA Moscú (31 de octubre)

5ª fecha: Basilea vs. Manchester United (22 de noviembre)

6ª fecha: Benfica vs. Basilea (5 de diciembre)

* Dato: En la temporada anterior, el defensor colombiano disputó los 6 partidos completos de fase de grupos de su equipo. 540 minutos y su equipo no ganó en ningún compromiso.

- James Rodríguez Rubio (Bayern Múnich, de Alemania)

* Debut: Grupo B

1ª fecha: Bayern Múnich vs. Anderlecht (12 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich (27 de septiembre)

3ª fecha: Bayern Múnich vs. Celtic (18 de octubre)

4ª fecha: Celtic vs. Bayern Múnich (31 de octubre)

5ª fecha: Anderlecht vs. Bayern Múnich (22 de noviembre)

6ª fecha: Bayern Múnich vs. Paris Saint-Germain (5 de diciembre)

* Dato: James tiene 34 partidos de Champions con dos equipos (Porto y Real Madrid) y convirtió 4 goles. Su último juego de Champions fue hace más de un año: 12 de abril de 2017, justamente frente a Bayern Múnich (1-2 ganó Madrid).

- Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, de Italia)

* Debut: Grupo D

1ª fecha: Barcelona vs. Juventus (12 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Juventus vs. Olympiacos (27 de septiembre)

3ª fecha: Juventus vs. Sporting Lisboa (18 de octubre)

4ª fecha: Sporting Lisboa vs. Juventus (31 de octubre)

5ª fecha: Juventus vs. Barcelona (22 de noviembre)

6ª fecha: Olympiacos vs. Juventus (5 de diciembre)

* Dato: En dos temporadas con la ‘Juve’, Cuadrado ha marcado un gol por campaña y completa 20 actuaciones.

- Felipe Pardo Castro (Olympiacos, de Grecia)

* Debut: Grupo D

1ª fecha: Olympiacos vs. Sporting de Lisboa (12 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Olympiacos vs. Sporting Lisboa (27 de septiembre)

3ª fecha: Barcelona vs. Olympiacos (18 de octubre)

4ª fecha: Olympiacos vs. Barcelona (31 de octubre)

5ª fecha: Sporting Lisboa vs. Olympiacos (22 de noviembre)

6ª fecha: Olympiacos vs. Juventus (5 de diciembre)

* Dato: Esta será su segunda ocasión en fase de grupos de Champions. En la 2015-2016, marcó 3 goles (1 doblete). Ya son 8 presencias contando fase previa de esta temporada.

- Luis Fernando Muriel (Sevilla, de España)

* Debut: Grupo E

1ª fecha: Liverpool vs. Sevilla (13 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Sevilla vs. Maribor (26 de septiembre)

3ª fecha: Spartak Moscú vs. Sevilla (17 de octubre)

4ª fecha: Sevilla vs. Spartak Moscú (1 de noviembre)

5ª fecha: Sevilla vs. Liverpool (21 de noviembre)

6ª fecha: Maribor vs. Sevilla (6 de diciembre)

* Dato: será la primera vez que juegue en la Champions League. De hecho, Muriel tiene 6 juegos de ronda previa de Europa League, sin pasar a la fase de grupos de un torneo europeo.

- Radamel Falcao García (Mónaco, de Francia)

* Debut: Grupo G

1ª fecha: Leipzig vs. Mónaco (13 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: Mónaco vs. Porto (26 de septiembre)

3ª fecha: Mónaco vs. Besiktas (17 de octubre)

4ª fecha: Besiktas vs. Mónaco (1 de noviembre)

5ª fecha: Mónaco vs. Leipzig (21 de noviembre)

6ª fecha: Porto vs. Mónaco (6 de diciembre)

* Dato: El Leipzig será el segundo equipo que enfrente Falcao en Champions. Ya le anotó a Borussia Dortmund.

- Dávinson Sánchez Mina (Tottenham Hotspur, de Inglaterra)

* Debut: Grupo H

1ª fecha: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund (13 de septiembre)

* Calendario:

2ª fecha: APOEL vs. Tottenham Hotspur (26 de septiembre)

3ª fecha: Real Madrid vs. Tottenham Hotspur (17 de octubre)

4ª fecha: Tottenham Hotspur vs. Real Madrid (1 de noviembre)

5ª fecha: Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur (21 de noviembre)

6ª fecha: Tottenham Hotspur vs. APOEL (6 de diciembre)

* Dato: otro debutante en fase de grupos de Champions. Dávinson ya marcó gol en ronda previa, este semestre cuando todavía pertenecía al Ajax holandés.

Redacción Futbolred