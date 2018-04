Allegri: "Somos leones heridos, pero todavía no estamos muertos"

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que sus jugadores ahora mismo son como "leones heridos", pero que todavía no están "muertos", en relación a los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, con un 3-0 en la ida para los blancos.

"El miércoles hay un partido de 'Champions' en los que somos leones heridos pero todavía no estamos muertos. Hay que jugar bien", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al duelo liguero de mañana contra el Benevento.



El técnico del conjunto turinés reconoció que sus jugadores están decepcionados por la contundente derrota del martes y les animó a que reaccionen con fuerza en la Serie A (Primera División), que, subrayó, es el primer objetivo de su equipo.



"Lo que pasó el martes son cosas que a veces pasan, sobre todo en 'Champions', cuando juegas contra un gran equipo. Y el equipo (Juventus) hizo un buen partido durante 60 minutos. Los objetivos del club no cambian, el campeonato es el primer objetivo", destacó.



"Los chicos los vi decepcionados por lo que pasó, como todos. Quienes no jugaron se entrenaron bien y estamos todos listos porque debemos seguir con el camino en el campeonato", agregó. El entrenador del Juventus apoyó además al argentino Paulo Dybalay aseguró que no comparte las críticas recibidas por la "Joya" por su actuación en el duelo contra el Madrid, en el que fue expulsado por una dura falta sobre el español Dani Carvajal.



"Dybala el martes hizo un buen partido, la expulsión perjudicó su prestación. Fue peligroso, remató a portería, jugó el balón y ayudó en el centro del campo. Hizo un buen partido a nivel técnico, creo que está creciendo a nivel europeo", opinó.



Allegri restó importancia además a las especulaciones circuladas en la prensa italiana en los últimos días sobre su permanencia en el Juventus en la próxima temporada. "Tengo contrato con el Juventus, estoy contento por estar aquí. En este momento no pienso en el futuro porque debo pensar en el presente", dijo, refiriéndose a la Serie A, la final de la Copa Italia y la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.