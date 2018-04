Sorteo de semifinales de la Champions: tres ya fueron campeones

El sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones que se celebrará este viernes en la sede de la Uefa en Nyon (Suiza) reúne 22 títulos repartidos entre Real Madrid, Bayern Múnich y Liverpool, en tanto que el Roma es el único que no ha logrado levantar el trofeo de la máxima competición continental.

El exjugador ucraniano Andriy Shevchenko, embajador de la final de Kiev (26 de mayo), será el encargado de sacar las bolas que establecerá la composición de las semifinales y el orden de la final. En el sorteo estarán representadas las cuatro principales ligas europeas y no habrá condicionante alguno para los cruces.



El primer equipo que salga jugará como local contra el segundo, y lo mismo con la tercera y la cuarta bola. Roma dio la gran sorpresa de los cuartos de final al eliminar al Barcelona. El equipo italiano remontó en el Olímpico el 4-1 encajado en la ida en el Camp Nou. Venció por 3-0 en la vuelta con una gran actuación de todo el equipo, principalmente del delantero bosnio Edin Dzeko, su mejor artillero con seis goles.



Esta es la segunda vez que Roma alcanza las semifinales de la Copa Europa/Liga de Campeones. "La Loba", como también se le conoce, alcanzó esta ronda hace 34 años, en la temporada 83-84. Se enfrentó al equipo escocés del Dundee United. Aquella semifinal tuvo algo de épica. Los italianos perdieron 2-0 en la ida y en la vuelta lograron remontar y se llevaron el triunfo 3-0. La final se disputó en 'su' estadio Olímpico, lo que teóricamente era una clara ventaja.



Pero Roma no supo aprovecharlo y cayó frente a Liverpool en la tanda de penaltis en la primera ocasión en la que el título se dirimía por este sistema. Los ingleses fueron más certeros y se llevaron el trofeo con un marcador de 4-2 desde los once metros. Fue la primera y única vez que los romanos estuvieron en una final.



Bayern Múnich no lo tuvo fácil en los cuartos de final contra Sevilla, pero logró pasar a semifinales con el global de 2-1 que sacó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán gracias a dos goles en propia meta. En la vuelta, en el Allianz Arena, el Sevilla dio la cara y puso en problemas a los de Jupp Heynckes, pero le faltó acierto y fortuna para meter en más problemas al campeón germano.



Los teutones son asiduos en estas instancias. Tienen 18 semifinales en su historia con cinco subcampeonatos y cinco títulos. De las últimas siete temporadas, contando ésta, los germanos han llegado a seis semifinales. En dos han pasado a la final y han alzado la ‘Orejona’ en una, en la campaña 2012-13, contra Borussia Dortmund.



La última vez que los germanos estuvieron en semifinales fue en la temporada 2016-17, en aquella ocasión cayeron ante el Atlético de Madrid. En la ida en el Vicente Calderón los españoles ganaron 1-0; en la vuelta los alemanes se llevaron el triunfo 2-1, pero el valor doble de los goles en campo contrario certificó el acceso del conjunto de Diego Pablo Simeone.



Bayern Múnich es el segundo equipo con más participaciones en la Copa de Europa/Liga de Campeones con 34, sólo por detrás del Real Madrid, que tiene 48 comparecencias.



Liverpool consiguió su boleto a los cuartos de final a costa de otro equipo inglés, el Manchester City de Josep Guardiola, que partía como favorito. El conjunto que dirige el alemán Jürgen Klopp consiguió superar ampliamente a su rival en los dos encuentros, en la ida en Anfield por 3-0 y en la vuelta, en el Etihad Stadium por 2-1.



En la actual edición de la Champions, el máximo goleador del Liverpool son el extremo egipcio Mohamed Salah y el delantero brasileño Roberto Firmino con ocho dianas. Su actual entrenador, el alemán Jürgen Klopp, llevó al Borussia Dortmund a la final de la Liga de Campeones en la edición 2012-2013, en la que cayó ante el Bayern de Múnich de Heynckes por 2-1 con un gol postrero del holandés Arjen Robben.



La historia en semifinales es favorable para el equipo de Klopp, ya que de las nueve que ha jugado, en siete de ellas han conseguido colarse en la gran final. Sin embargo, la última vez que estuvo entre los cuatro mejores de Europa no consiguió superar a su rival, en la edición 2007-2008. El también equipo inglés del Chelsea lo eliminó de la competición (perdió 4-3 en el global).



Tras regresar a la máxima competición europea después de dos años de su última participación (2014-2015), el club inglés va en busca de su octava final. De las siete que ha disputado anteriormente ha ganado cinco, convirtiéndose así en el club de Inglaterra con más Copas de Europa y el tercero del continente, únicamente por detrás de las siete del Milán y las doce del Real Madrid.



La última corona fue la edición 2004-2005 en la final ganada al Milán en el estadio Olímpico de Atatürk (Turquía) tras la tanda de penaltis (3-2), después de acabar con empate a tres un encuentro en el que el cuadro italiano se adelantó con un 0-3.



Su última final disputada fue en la edición 2006-2007 con Rafa Benítez como técnico, también contra el Milán, pero en esa ocasión perdió por 2-1 con un doblete de Filippo Inzaghi.



Real Madrid doblegó al Juventus italiano por un marcador global de 4-3, con susto y polémica. El conjunto de Zinedine Zidane había ganado en la ida por 0-3, pero en la vuelta, dos goles del croata Mario Mandzukic y otro del francés Blaise Matuidi equilibraron de forma increíble una eliminatoria que parecía sentenciada antes de iniciarse el partido.



EFE