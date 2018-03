Se acabó el sueño de Champions para Sánchez: Tottenham perdió 1-2 con Juventus

Tottenham fue eliminado de la Champions este miércoles, cuando cayó 1-2 contra Juventus en los octavos de final en suelo inglés. Davinson Sánchez jugó todo el partido con los locales, pero la zona defensiva no tuvo su mejor presentación, sin embargo, el colombiano fue el jugador con mejor porcentaje de pases efectivos con 63 pases (91%)

El duelo en el Wembley Stadium empezó a favor de los locales, que estuvieron merodeando el arco de Gianluigi Buffon durante el primer cuarto de hora del partido, aunque nunca encontraron dirección de gol.



Juventus protegía su arco con vehemencia, pero el buen juego de Tottenham daba sus frutos y mantenían la posesión del balón en el área de los italianos.



El gol de Tottenham al fin llegó a los 39 minutos del partido. Un borbollón en el área dejó el balón en el sector izquierdo y allí apareció Son para marcar el 1-0 que puso en ventaja a los de Londres, además, ese gol hacía más holgada su clasificación.



El final del primer tiempo llegó y hubo poca exigencia para la defensa de Tottenham en la que estaba el colombiano Sánchez.



La parte complementaria llegó y los jugadores de Juventus salieron en busca del gol que les diera el empate en el partido. Los primeros minutos las continuas faltas de ambos conjuntos no permitieron un libre desarrollo del juego.



A los 60 minutos, Allegri apostó por el juego por las bandas y envío al terreno de juego a Asamoha y Lichsteiner: una muestra clara de que el contragolpe sería la vía de ataque.



Tres minutos después llegó el anhelado tanto del empate de Juventus. Lichsteiner centró desde la derecha, Kedhira cabeceó al segundo palo y allí apareció Higuaín para empujar el balón al fondo de la red. Sánchez estuvo cerca del volante alemán, pero no logró anticiparlo para evitar el cabezazo.



El gol cayó duro en las toldas de los ingleses, que aún tenían la clasificación en su poder. Sin embargo, a los 66, Higuaín recibió en el centro del área, el colombiano Sánchez fue tras de él y en su espalda apareció Dybala sin marca para marcar el 1-2. Tampoco hubo cobertura de los demás defensas del Tottenham para respaldar a Davinson.



Desde ese momento, Tottenham fue más corazón que fútbol, sus intenciones de vencer el arco de Buffon siempre se vieron en el terreno de juego, pero la posesión del balón no fue bien administrada.



Juventus le dio vuelta al marcador y logró la clasificación a la siguiente fase de la Champions, mientras que Tottenham vio sus sueños truncados en condición de local.