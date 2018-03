No termina el suplicio del PSG: ahora la UEFA le abre expediente

La UEFA confirmó este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario al París Saint Germain por los incidentes registrados en el partido de hace dos días, PSG-Real Madrid (1-2), correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Las infracciones que la UEFA inculpa al PSG son encendido de bengalas -artículo 16 (2) (c)- de su normativa disciplinaria, utilización de puntero láser -art. 16 (2) (d)-, insuficiente organización -art. 33 del reglamento de seguridad- y bloqueo de escaleras -art. 38 del mismo-.



El caso será estudiado el próximo jueves día 22 por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, que ya sancionó al club parisino con una multa de 40.000 euros tras el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich por la introducción y encendido de bengalas en su estadio.



El partido del pasado día 6, en el que el PSG quedó eliminado de la competición empezó en medio de una humareda por las numerosas bengalas encendidas en las gradas, circunstancia que se repitió en dos ocasiones y que llevó al árbitro alemán Felix Brych a interrumpir temporalmente el partido.



Brych reclamó en el minuto 48 a algunos jugadores del equipo francés que pidieran a los aficionados del fondo norte que apagaran las bengalas y volvió a hacerlo en el minuto 66, después de la expulsión de Marco Verratti.



La megafonía del estadio, al que se impidió el acceso a siete personas que pretendía entrar con material pirotécnico, difundió la petición para que cesara el encendido de bengalas, situación que se ha repetido tres veces en el Parque de Los Príncipes.



La UEFA, que ha esperado a recibir todos los informes exigidos para proceder a la apertura del procedimiento disciplinario, tipifica las sanciones y las multas correspondientes por hechos como la presencia y encendido de bengalas en el anexo A de su reglamento disciplinario. Este fija una multa de 500 euros por cada bengala encendida cuando se comete una primera infracción.



En caso de reincidencia la normativa mantiene la misma cuantía por cada bengala, más el 50 por ciento de la cantidad que suponga. La normativa castiga con 8.000 euros el uso de puntero láser o similar en una primera ocasión, con 12.000 la reincidencia, y 5.000 euros para un primer incumplimiento de la normativa de control de espectadores a y de 8.000€ por reincidencia.



Igualmente prevé 10.000 euros por la aparición en el campo de mensajes no adecuados en eventos deportivos y 15.000€ en caso de reincidencia.



El reglamento de la UEFA establece que al margen de lo estipulado en el mismo, el órgano disciplinario es competente para tomar sus decisiones caso por caso, en base a las circunstancias particulares de cada uno", así como para tener en cuenta agravantes y atenuantes en los supuestos sobre infracciones que no figuran detalladas.



Además del expediente al PSG, la UEFA también abrió otro al Basilea que resolverá el día 22, igualmente por el encendido de bengalas durante el partido que disputó anoche en el campo del Manchester City (1-2), en el que el club suizo se despidió de la competición.