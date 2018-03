‘Caer contra el Madrid no es una decepción, pero en octavos, sí’: Emery

El entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, reconoció que el Real Madrid es justo ganador de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League, que les apea de la competición.

"Creo que en la ida tuvimos algunas opciones pero no las aprovechamos y ellos sí. Con el 3-1 era muy difícil. Nuestro objetivo era marcar un gol antes que ellos que nos metiera en la eliminatoria, pero no lo hemos conseguido", indicó.



"El Madrid ha sido mejor que nosotros el 60 % del partido y cuando hemos dominado no hemos podido marcar. Su gol nos ha dejado con menos opciones y la expulsión ya lo ha puesto todo muy difícil", agregó.



"La diferencia es que el Madrid ha sido mejor que nosotros más minutos del partido", indicó el técnico, que señaló que "caer eliminado contra el Madrid no es una decepción, pero caer en octavos sí". "Fuimos primeros de nuestro grupo para tratar de evitar cruces tan violentos pero nos tocó el campeón", señaló.



Emery afirmó no pensar en su futuro y aseguró que el club todavía tiene "objetivos importantes" esta temporada, como son la liga y las dos Copas nacionales. Se mostró convencido de que algún día el PSG ganará la Liga de Campeones, pero pidió paciencia.



"Todos queremos ir deprisa, pero estoy convencido del poder del PSG. Ahora tenemos que superar esta decepción, pero vamos a continuar con paciencia construyendo un equipo que pueda ganar en el futuro. Estoy seguro de que la va a ganar, pero es un proceso que necesita tiempo", indicó.