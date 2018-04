'Fue un partido complicado... Hubiese preferido un 3-0 al 4-1': Valverde, DT de Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no ha aceptado bien que su equipo encajase un tanto en el tramo final del partido contra el Roma, y por ello ha asegurado que hubiese preferido "un 3-0 al 4-1 que hemos conseguido".



Valverde ha aceptado que el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta noche contra el Roma en el Camp Nou "ha costado" porque ha asegurado que el rival "es un buen equipo". "Nos han dificultado mucho la salida del balón y nos han apretado. Cuando les hemos superado, hemos querido hacer las cosas demasiado rápido. Cada vez que nos llegaban, había peligro", ha apuntado el preparador.



En Barcelona ha encontrado los goles y más oportunidades en la segunda parte, en la que cree Valverde que con el 1-0 el Roma "ha arriesgado y les hemos castigado con más tantos".



Se ha quejado de que el juego de su equipo ha propiciado al final el encuentro un duelo "como si fuera un toca y daca", aunque se ha congratulado de que los suyos acabasen teniendo más acierto ante la meta que su rival.



De los dos goles en propia puerta del Roma, Valverde ha respondido: "Si no te acercas a la portería, no entran goles. Tanto da si los marca el otro equipo en su propia puerta".



Ha explicado el preparador que Sergio Busquets, que reaparecía tras una lesión en un dedo, le ha pedido el cambio porque tenía alguna molestia debido a que se ha infiltrado. De la posibilidad de alcanzar este curso un triplete de títulos (Liga, Copa y Liga de Campeones), Valverde ha señalado que no piensa en ello por la "dificultad" que está viendo en todos los partidos que está afrontado el Barça en este último tramo del campeonato.



"Lo que cuesta ganar en cada partido y el nivel de los rivales. No veo más allá del partido del Leganés y el de la vuelta contra el Roma", ha reconocido.