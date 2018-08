ArchivoRED: 25 años desde que el 'Tren' Valencia debutó en el Bayern

El sábado 7 de agosto de 1993 será un día que no olvidará Adolfo el 'Tren' Valencia. Su huella por el fútbol alemán se labró aquel día con su primer partido con el Bayern Múnich, en el que anotó dos goles y demostró sus buenas condiciones como goleador. Al final, sus anotaciones contribuyeron al 3-1 con el que su equipo salió victorioso contra Friburgo.

De Independiente Santa Fe, Valencia llegó al equipo ‘bávaro’ en donde demostró su poderío físico y goleador. Aunque solo militó en una temporada, 1993/94, el atacante fue figura en el torneo al anotar 11 goles para obtener el título de Liga y convertirse en el único colombiano, hasta el momento, en hacerlo.

Debut del Tren Valencia en Bayern Múnich

Con dos goles en su primer partido, Valencia se empezó a abrir camino en Alemania.

Su estancia por el país de la cerveza le dejó un par de conocidos por ganar el Mundial: Lothar Matthäus y Franz Beckenbauer. “De Matthäus recuerdo que demostraba siempre su liderazgo, personalidad y toda la garra que tenía.”, afirmó el ‘Tren’ en una entrevista concedida a la página oficial de la Bundesliga.

El gran desafío en el fútbol alemán

Brillar en el fútbol 'teutón' fue el primer reto del 'Tren' luego de un exitoso paso en el fútbol colombiano. Ser jugador del Bayern le exigió un nuevo idioma, una nueva cultura y una nueva forma de entrenarse.

“El Bayern es uno de los clubes más importantes del mundo por la rectitud con que lo manejan. La junta directiva que tiene es muy seria y trata de no equivocarse en los fichajes que hace”señaló Valencia.

Pero ante los malos momentos, él contó con el apoyo de Beckenbauer, uno de los líderes de la plantilla, de quien siempre ha hablado muy bien: "Era una persona muy práctica (...) siempre me apoyó y me recalcaba que cuando no tuviera el balón, luchara y corriera como lo hacían todos mis compañeros”.