Minuto a minuto: el viacrucis de Yerry Mina para llegar al Everton

El futuro de Yerry Mina se ha ido convirtiendo en una auténtica novela. Cada día, casi cada hora, aparece nueva información en la prensa especializada de España, que se ha puesto de acuerdo en tres posibles destinos: Everton, Olympique Lyon y Manchester United.

La realidad cambiante obliga a contar la evolución de su traspaso, que es inminente.



En el día del cierre del mercado en Inglaterra, así va el fichaje, minuto a minuto:

Jueves 9 de agosto: ÚLTIMO DÍA DE TRASPASOS EN INGLATERRA



11:00 a.m.: finalmente Yerry Mina llegó a un acuerdo con Everton y el Barcelona hizo oficial el traspaso del colombiano por 30.25 millones de euros más variables que llegan a los 32 millones.

6:00 a.m.: José Mourinho no descartó directamente el fichaje de Mina, pero dio a entender que no tendría más incorporaciones en este día final. "No estoy seguro que vayan a producirse fichajes. Tengo que concentrarme en los jugadores que tengo y en los próximos partidos. El mercado cierra hoy. Es hora de que deje de pensar en el mercado".



5:50 a.m.: 'Mundo Deportivo' informó que Yerry Mina pasó los exámenes médicos en Everton y, junto a André Gomes, se convertirán en los refuerzos del Everton para siguiente temporada. Incluso, el medio catalán señala que los dos llegarán en condición de préstamo, pero con una opción de compra.



5:00 a.m.: Este jueves se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra y, según 'Sky Sports', todo estaría listo entre Barcelona-Everton y Yerry Mina para que el colombiano se vista con el azul de Liverpool de cara a la temporada 2018-2019.



Miércoles 8 de agosto



10:00 p.m. El diario catalán ‘Mundo Deportivo’ afirmó que el Manchester United ejerció más presión para hacerse al colombiano. Lo que no convence al Barcelona es que en este caso no tendría la opción de recompra sobre los derechos deportivos del zaguero central.



Sin embargo, la oferta del Everton parece ser la que más seduce al cafetero ya que tendría mayores posibilidades de ganar continuidad y tener más minutos en la temporada.



1:00 p.m. Cuando faltan pocas horas para el cierre del mercado en Inglaterra, Everton y Manchester United mantienen el pulso por Yerry Mina pero buscan alternativas por si, al final, llega la derrota.



Según Sky Sports, Kurt Zouma es el plan B del Everton si no logra quedarse con el zaguero colombiano. El francés, propiedad del Chelsea, jugó cedido en el Stoke City. Otra opción, según Daily Telegraph, es Marcos Rojo, quien fue puesto en la vitrina por el United.



Entra tanto, Manchester United mantiene vivas dos opciones: Maguire y Boateng. En el primer caso, el propio jugador del Leicester confía en una oferta irrechazable de último momento y ha dicho que su prioridad es trabajar a órdenes de Mourinho. En el segundo, Sky Sports afirma que se mantiene la opción de su llegada pero no por una compra sino a través de una cesión. Su historial de lesiones le juega en contra. El alemán no ha disputado los últimos partidos del Bayern pero, según Bild, ya habría desistido de salir del equipo en esta temporada.









9:00 a.m. Segundo día de ausencia de Yerry Mina. El colombiano no participó en el entrenamiento de la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la que sí estuvieron Miranda y Puig, del Barcelona B.



La prensa española apunta a que Mina se decidirá por el Everton, equipo que le ofrece más garantías a la hora de sumar minutos. Sin embargo, la situación aún no se ha definido, a falta de un día para el cierre del mercado en Inglaterra.



La situación de Paul Pogba, quien ejerce toda la presión de la que es capaz para llegar a Barcelona, podría tener algún peso en el cso de Mina, quien podría ser usado como moneda de cambio en una posible transferencia.



En cualquier momento puede haber un desenlace en la novela en la que se ha convertido el destino final de Mina.



💪 Primera sesión de entrenamiento de hoy de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. También entrenan Miranda y Riqui Puig del @FCBarcelonaB

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/zVhBAOmqdq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2018

Martes 7 de agosto



4:51 p.m.



La última información de 'Mundo Deportivo' señala que el Barcelona tiene sobre la mesa y está conforme con las propuestas de Everton y Manchester United, mientras que la oferta del Lyon pasó a un segundo plano. En ese sentido, la decisión estaría en Yerry Mina, quien analiza qué es lo mejor para su futuro.



Si ficha por el club de Jose Mourinho la competencia por ser titular sería mayor, aunque la oportunidad de jugar la Premier y la Champions, le daría más opciones de partidos. Si se decide por el azul de Liverpool, no habrá opción de jugar copas internacionales-porque Everton no clasificó a ninguna-, pero, en teoría, la continuidad estaría más segura y sería un escalón más para aprender.



2:00 p.m.

​

​El balón está en campo de Yerry Mina. El diario catalán Mundo Deportivo asegura que faltan apenas unas horas para el anuncio oficial de la salida del colombiano del FC Barcelona y que el destino lo decidirá el propio involucrado.



"El caso es que Yerry tiene dudas sobre lo que más le conviene a nivel deportivo. Así, en el club están esperando una llamada de Mina con su decisión final", asegura el diario. La opción de jugar Champions League y pelear títulos con Manchester United pero sin garantía de ser titular, riñe con el puesto casi asegurado que ofrece Everton, que no tiene competencia europea.





9:00 a.m.



¡ATENCIÓN! Yerry Mina no estuvo en la práctica de este martes del FC Barcelona. El club informó que él y Marlon se ejercitaron al margen, "en un trabajo específico", pero lo cierto es que fueron las más importantes ausencias, justo el día en que Ernesto Valverde contaría con todos los elementos disponibles por primera vez.



El dato curioso es que Mina y Marlon son dos de los jugadores que están en la línea de salida del club.



💪⚽ Primer entrenamiento con los jugadores disponibles del primer equipo en el campo 7. Marlon y Yerry Mina hacen trabajo específico. También entrenan Miranda y Riqui Puig del @FCBarcelonaB 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/S9NsxpswqE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 7, 2018

Lunes 6 de agosto



11:00 p.m.: Según Sky Italia, Barcelona ofreció esta tarde al Manchester United, a Yerry Mina y André Gomes por 50 millones de euros (45 millones de libras esterlinas) por Paul Pogba a cambio, pero los ingleses rechazaron la oferta de forma tajante.



Yerry Mina debe seguir entrenando con Barcelona este martes.

​

Nota de Sky Sports sobre el ultimo ofrecimiento de Barcelona. Foto: Tomada de www.skysports.com



12:53 p.m. El diario Sport informa que en las últimas horas surgió un imprevisto en la firma del contrato de Mina con el Everton: ¡Se reactivó el itnerés del Manchester United!



Según la versión, los rojos superaron "por algún millón más" la oferta de 32 millones de euros del Everton, que ya se había aprobado. De hecho, ya estaba en redacción el contrato cuando el United apareció en escena.

#FCB 🔵🔴 | Lío con la salida de Yerry Mina del Barça 💥 https://t.co/qU8LlkVik8 pic.twitter.com/vBoZ495EDr — Diario SPORT (@sport) August 6, 2018

Según Sport, la situación está siendo analizada al detalle, pues el club quiere sacar el mayor provecho de la situación y facturar la mayor cantidad de dinero posible, pero la oferta subió sólo para el club y no para el jugador.



11:05 a.m. El presidente del Olympique Lyon, Jean Michel Aulas, desmintió la versión de la prensa catalana que dice que el fichaje está cerrado con el Everton. "No creo que esta información sea exacta. Yerry está interesado en Lyon. Todos queremos que esté aquí para jugar la Champions", dijo en su cuenta de Twitter.



​

OL : Adieu Lyon, Mina file à Everton pour 32 ME https://t.co/Iy350h6Yem via @share @OL @leprogreslyon je ne pense pas que 7 information soit exacte.Yeri est toujours très intéressé par l OL . nous souhaitons tous qu'il soit lyonnais aussi pour jouer la Champion's League au GS — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 6, 2018

10:00 a.m. El diario Mundo Deportivo aseguró que Manchester United, que no había hecho llegar una oferta formal por Mina al FC Barcelona, finalmente envió la solicitud en las últimas horas del domingo y tentó al club español.



El diario aporta números precisos: ofreció 40 millones de euros, 8 más que el Everton.

El United presenta oferta por Mina y el Barça pide 40 millones https://t.co/VVDScz1G8V Informa @RogerTorello pic.twitter.com/0TxPndpQ82 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 6, 2018

A primera hora, Yerry Mina se presentó a la práctica del FC Barcelona y cumplió su jornada sin contratiempos, junto a quienes aún son sus compañeros, entre ellos el recién llegado Arturo Vidal.





La última palabra aún está por decirse y es el reloj el factor de presión: quedan tres días para que la Premier League cierre la ventana de contratación.



