Miguel Ángel Borja mostró que está completamente recuperado de su operación de rodilla y este domingo fue titular y jugó 77 minutos en el empate 0-0 entre Palmeiras y América Mineiro.

El delantero colombiano volvió al terreno de juego luego de más de un mes sin jugar, pues su última presentación se dio en el Mundial de Rusia 2018, con la camiseta de la Selección.

Borja tuvo un buen inicio de año, sin embargo, durante su lesión, Luiz Felipe Scolari tomó las riendas del banquillo y ahora se enfrenta al desafío de ganarse la titularidad con el técnico mundialista.

Sobre la lesión...

“Estoy al cien por ciento y a disposición de Felipao”, le dijo el colombiano a Globoesporte, en una entrevista en la que explica en detalle la lesión que le impidió destacarse en el Mundial de Rusia: “Antes de ir a la Copa tenía temor de rematar. Hacía terapia y mejoraba pero en un entrenamiento en Rusia terminé de dañarme. Apenas ahora estoy volviendo con más confianza”, dijo.



Precisamente, de su experiencia en Rusia comentó: “Fue muy bacano, mucho. Me sentí muy bien. Sabemos que jugar para la selección es muy lindo, más en una Copa del Mundo. Quedamos tristes por la derrota pero aprovechamos cada día. Mi familia también viajó, una Copa del Mundo es muy grande para los jugadores y para todos”.







Borja revela papo com Felipão em voo e se diz 100% para fazer história no Palmeiras https://t.co/9i4OKMgjUt pic.twitter.com/kZXvQos3tw — globoesportecom (@globoesportecom) August 5, 2018

De su nuevo entrenador, a quien conoció mientras se cortaba el pelo, Borja explicó: “Es un gran maestro con el que espero hacer historia y ganar títulos en Palmeiras, tenemos al frente tres torneos que podemos ganar. Trabajamos especialmente para ganar la Libertadores, que es lo que quiere la hinchada”.



El delantero ya habló de fútbol con su nuevo jefe: “Felipao me preguntó cómo me gusta jugar, le dije que me gusta estar siempre cerca de la defensa rival, tratando de luchar con ellos y anotando dentro del área. Tenemos mucho trabajo, sólo así se consiguen los títulos”.