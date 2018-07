La compleja movida que le permitiría a David Ospina seguir en Arsenal

Un proverbio chino dice que "el aleteo de una mariposa puede sentirse en el otro lado del mundo". Y podría aplicarse al futuro del arquero David Ospina, quien podría verse beneficiado de una compleja triangulación y mantenerse, incluso como titular, en el Arsenal de Inglaterra.

La película va así: en España dan por hecho que el portero Thibaut Courtois irá al Real Madrid en cuestión de horas. Sin embargo, las firmas dependen de que el Chelsea, club actual del belga, encuentre a un reemplazo de su nivel y lo firme pronto. Hasta que eso no se resuelva, el negocio seguirá siendo sólo una posibilidad.



Según explica el diario Marca, el club inglés manejaba tres posibles reemplazos para Courtois: el brasileño Alisson Becker, quien acaba de pasar del Roma a Liverpool en una transacción de 75 millones de euros (el más caro del mundo en su puesto); Kasper Schmeichel, quien aparentemente no quiere cambios y seguirá en el Leicester y Petr Cech, arquero del Arsenal, titular en la era Wenger y exjugador del Chelsea.



Según las versiones, el checo no está interesado en mudanzas complicadas y sólo está dispuesto a un cambio de barrio en Londres, que es lo que supondría su salida del club rojo y su regreso al equipo azul.



De llegar a buen puerto en la negociación, Arsenal no tendría ya mucho margen para buscar a otro portero estelar y confiaría en el colombiano Ospina, quien va para su quinta temporada en el club, sumando experiencia y siendo protagonista en los títulos coperos de los últimos años. Aunque se habla de una posibilidad del antioqueño de ir a Boca Juniors de Argentina, mantenerse en Europa siempre será la mejor opción.



Arsenal empieza una nueva era sin Wenger, quien siempre respaldó a Ospina a pesar de las quejas de la prensa por su baja estatura (1,83m). Ahora, con Unai Emery, hay que hacer el trabajo de convencerlo.