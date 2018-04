Estos son los colombianos que han salido campeones de la Copa del Rey

Este sábado se disputará la gran final de la Copa del Rey de España, que disputa su edición 114 en la historia, con el partido entre Barcelona y Sevilla, en el estadio Wanda Metropolitano, casa del Atlético Madrid.

Esta final es especial para el fútbol colombiano, pues por primera vez habrá dos cafeteros en el partido que define al campeón. En Barcelona, Yerry Mina pertenece al plantel, aunque posiblemente no juegue y es dudosa su presencia en el banco de suplentes; mientras que en Sevilla estará Luis Fernando Muriel, aunque el técnico Vincenzo Montella no ha confirmado su titularidad.



Barcelona, el más ganador de la Copa, va por su 30ª coronación; mientras que espera coronarse por sexta ocasión en su historia.



Lo cierto es que hay colombiano campeón asegurado, y que la bandera tricolor se ondeará por tercera ocasión ante su majestad el Rey. Ya Harold Lozano y Falcao García, habían celebrado el título en el segundo certamen más importante en la Madre Patria.



Así han sido los dos títulos de colombianos en la Copa del Rey:



* Harold Lozano – Mallorca 2002/2003

Los dirigidos por Gregorio Manzano sorprendieron a España en esa temporada. En su camino, Mallorca eliminó a Gramenet, Hércules, Valladolid, luego a Real Madrid, seguidamente a Deportivo La Coruña y llegó a la final contra Recreativo de Huelva.



Harold jugó 6 partidos: 2 de octavos, 1 de cuartos, 2 de semifinal y la finalísima. En aquel equipo destacaban el arquero argentino Leo Franco; Miguel Ángel Nadal, Ariel Ibagaza, Albert Riera, y los atacantes Walter Pandiani y Samuel Eto’o.



Justamente los delanteros aparecieron en su esplendor en la final: el uruguayo Pandiani anotó uno, de penalti, y el camerunés Eto’o marcó doblete, para un contundente 3-0.



* Falcao García – Atlético de Madrid 2012/2013

De la mano de Diego Pablo Simeone, el colchonero volvió a ganar el título de la Copa del Rey después de 17 años de sequía. El ‘Aleti’ superó a Real Jaén, Getafe, Real Betis y Sevilla, para llegar a la final y enfrentar al Real Madrid.



Falcao solo jugó 4 partidos de aquella Copa: contra Getafe, Betis, Sevilla y Real Madrid; le marcó a los béticos y a los sevillistas. En la gran final no anotó, pero asistió a Diego Costa para igualar el partido, que ganaban los merengues gracias a Cristiano Ronaldo.



La final se fue a la prórroga y allí el defensor brasileño Joao Miranda convirtió el tanto de la victoria y del título.



¿Mina o Muriel?

Ambos jugadores lucharán por el título. Yerry apenas jugó unos minutos en la semifinal, tiempo suficiente para entrar en un virtual título catalán. Mientras que Luis Fernando ha jugado 8 partidos y anotó 2 goles: uno al Cartagena y otro al Leganés, en la semifinal.