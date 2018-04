Mina y Muriel, por la Copa del Rey: sería su primer título en Europa

Dos colombianos, el delantero sevillista Luis Muriel y el defensa barcelonista Yerry Fernando Mina, que han compartido vestuario en la selección de Colombia, buscan en la final de la Copa del Rey de este sábado, entre Sevilla y Barcelona, su primer título como jugadores profesionales en el continente europeo.

Esta final de Copa es una oportunidad para que Muriel, que el pasado lunes cumplió 27 años, alce su primer título no solo como profesional, sino desde su llegada a Europa, que se produjo en 2010 tras su fichaje por el Udinese, aunque no llegó a jugar hasta 2011, con el Lecce.



El bagaje del delantero cafetero en Europa es mucho más amplio que el de su compañero culé, pues ha jugado ya casi 250 partidos desde que llegó a Italia, con 70 goles y 43 asistencias. De todos esos encuentros, el de Santo Tomás (Atlántico) ha disputado 42 esta temporada en el Sevilla, con nueve tantos y tres pases de gol hasta ahora, unos números que están por debajo de su anterior etapa en el Sampdoria, que finalizó con trece dianas y nueve asistencias.



El Sevilla ya contó con dos jugadores colombianos en sus filas en anteriores etapas como el goleador Carlos Bacca, ahora en el Villarreal y que alzó dos Ligas Europa (2014 y 2015); y el defensa Aquivaldo Mosquera, que en sus dos campañas como sevillista (2007-2009) no cosechó ningún éxito.



En clave barcelonista, los números de Yerry Mina en Europa son distintos, pues el de Guachené (Cauca) llegó al Barcelona en el pasado mercado invernal y desde entonces apenas ha entrado en los planes del técnico Ernesto Valverde.



El defensa central, titular este martes en el choque liguero en Vigo contra el Celta pero que tiene más que complicado participar en la final, puede levantar el que sería su cuarto título como profesional y el primero europeo en tan solo cuatro meses desde su llegada al Barcelona, pues ya ganó una Liga con el Palmeiras brasileño y un Torneo Finalización con el Santa Fe colombiano, con el que, además, conquistó una Superliga de Colombia.



Ambos jugadores se pueden encontrar en el Mundial de Rusia, si el entrenador argentino de la selección de Colombia, José Pékerman, decide incluirlos en la lista definitiva el próximo mayo.