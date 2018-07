Meta cumplida: Cristian Martínez Borja jugará en la Liga de Quito

Esta mañana se confirmó la cesión de un año a préstamo con opción de compra del delantero chocoano Cristian Martínez Borja a la Liga Deportiva de Quito, después de varios días de diálogos de los directivos ecuatorianos con sus homólogos del América de Cali.

La salida del atacante del conjunto escarlata era inminente, ya que se presentaron diferencias entre dirigentes y el jugador por premios en la temporada pasada, y también hubo un desgaste con la afición, que en muchos partidos llegó incluso a silbarlo y ya no celebraban sus goles como en el idilio provocado por el ascenso a Primera División y a comienzos de la Liga Águila I-2018.



Estaba tan cantaba la salida la salida de Martínez Borja que la institución no lo llevó a los dos amistosos internacionales realizados frente a Nacional en Estados Unidos, y el domingo pasado conformó la plantilla de ‘Los Amigos de Mario Yepes’ en el partido de beneficencia de la Asociación Asodisvalle disputado en el Pascual Guerrero ante un equipo juvenil del Deportivo Cali.



Cristian jugó 83 partidos con América, entre Liga y Copa Águila y Copa Suramericana, marcando 37 goles. Llegó del Veracruz de México y se va con un sabor agridulce.



El atacante colombiano llega a LDU de Quito con la inmensa responsabilidad de reemplazar al argentino Hernán Barcos, goleador histórico de los albos con 92 anotaciones. En el torneo local del año pasado marcó 21 y en el actual llevaba 9, más 2 en la Copa Suramericana, en la que su ex equipo se clasificó a segunda ronda. Era ídolo de la afición y consentido del técnico uruguayo Pablo Repetto.



En vista de que América solo cuenta con el panameño Joseph Cox como hombre de punta experimentado, se ha pensado en Juan Fernando Caicedo, delantero del Medellín después de descartar la posibilidad de Jackson Martínez.





