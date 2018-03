¡Buena noticia! Juan Guillermo Cuadrado hizo su primer trote después de la cirugía

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Juventus, continúa con su etapa de recuperación, tras la operación a la que se sometió con éxito el pasado 30 de enero, para solucionar sus problemas en el pubis, y que en principio le daría unos dos meses de incapacidad.

Este lunes el jugador colombiano volvió a correr, aunque se trató de un trote suave. Sin embargo, aún presenta algo de dolor, que ha disminuido notablemente, pero que impide determinar con exactitud cómo será la evolución de sus trabajos de ahora en adelante.



Hace unos 10 días, Cuadrado ya había intentado correr, pero como hubo dolor, le tocó parar. Lo de este lunes fue un segundo intento para ver su respuesta y poder iniciar con los trabajos atléticos.



Según las fuentes consultadas, el cálculo médico para la recuperación física de Cuadrado antes del Mundial de Rusia, cuadra. Pero luego habrá que ver el tema futbolístico con el que llegue al campeonato.



Este domingo el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, se refirió al presente del jugador y dijo: “Veremos si se recupera bien o si no, nos las arreglaremos sin él. Se había recuperado rápidamente y ahora está recibiendo tratamiento”.



Cuadrado se encuentra en Turín (Italia), donde adelanta su recuperación, tras ser operado en Múnich por la doctora Ulrike Muschaweck. Allí solo estuvo una noche y regresó a Italia.



El futbolista de la Selección Colombia no juega desde el pasado 23 de diciembre. En su momento, Juventus emitió un comunicado en el que explicó: "Cuando vuelva a Italia, el jugador empezará de inmediato la rehabilitación. Es actualmente previsible un período de cerca de 30 días para que empiece la preparación atlética", se informa en la nota emitida por el club turinés.



A Cuadrado se le realizó una cirugía pequeña en la parte derecha del pubis, que consistió en un bloqueo que buscaba quitar la conducción nerviosa del dolor. Este procedimiento no fue una infiltración, la cual sirve para desinflamar. Tampoco fue una tenotomía, que es una operación en la que se recortan los aductores para mitigar el dolor. Este procedimiento nunca se ha hecho en Colombia.