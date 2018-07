'Ha sido difícil poderme acoplar y adaptar al fútbol europeo': Torres

Daniel Torres se prepara para su tercera temporada en la Liga de España, en la que buscará volver a ganar protagonismo en el Alavés y, de paso, volver a estar con la Selección Colombia.



“Ha sido difícil poderme acoplar y adaptar al fútbol europeo, pero también me he visto que me ha ayudado demasiado, no solamente en lo profesional, también en lo personal, y estoy muy agradecido con Dios por este tiempo que he podido vivir”, comentó en diálogo con ‘Marca’.

El volante colombiano habló de estos días de pretemporada, en los que tanto él como sus compañeros se han puesto a tono en lo físico para afrontar lo mejor posible lo que viene.

“Quiero poder iniciar bien la temporada. En la primera campaña empezamos bien pero luego tuve un bajón tras la lesión, en la segunda no empezamos muy bien y tuvimos que tomar algunos riesgos y ahora, esperamos poder mantener un buen nivel. Sería lo ideal y el objetivo principal”, dijo.

También habló de cómo vio a la Selección Colombia en el Mundial y de sus metas de volver pronto a portar la Tricolor.

“Un poco cargado el tema de no poder pasar de octavos y ver como se escapó el pase a la siguiente ronda contra Inglaterra”, señaló del campeonato en Rusia. “El hecho de haber competido con ellos, haber jugado Eliminatorias, Copa América y quedarme unos meses antes fuera viendo cómo se acercaba el Mundial y no estaba ahí, es algo difícil”, explicó.

Finalmente, sobre Yerry Mina, con quien compartió en Santa Fe y con quien se encontró en el fútbol de España, comentó que “es un niño que le ha tocado asumir un rol de adulto. Es un gran jugador, es un jugador que se ha atrevido. Su personalidad y forma de ser es transmitir alegría, aún en el juego. Una de las cosas que le pudo haber costado es eso, no poder ser como es él, tener que regirse a una forma de ser de la institución. Es razonable por lo que es el Barcelona como institución”.