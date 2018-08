David Ospina se acerca a Nápoles: presidente aceptó las negociaciones

El Nápoles parece tener muy cercana la llegada del arquero colombiano David Ospina, al servicio del Arsenal de Inglaterra, pues el club italiano se habría decantado por contratarlo debido a que tiene pasaporte comunitario. Así lo argumentó Aurelio de Laurentis, presidente del club napolitano, quien aceptó que prefiere a Ospina y descartó al mexicano Guillermo Ochoa.

“En nuestra lista estaban Ochoa, Mignolet, Ospina y Tatarusanu. Ochoa me gustaba, pero no lo quise fichar porque no tiene pasaporte comunitario”, aseguró De Laurentis en declaraciones a ‘Radio Kiss Kiss’. Además, el dirigente añadió: “Es cierto que Ospina podría llegar, estamos en negociaciones. Aún existen algunas diferencias (con Arsenal) en algunos pedidos que hemos realizado”.



Ospina ha sonado en las últimas semanas para el Besiktas, de Turquía, y también se había especulado con el Nápoles, que parecía dejar enfriar esa posibilidad. Sin embargo, en las últimas horas el entrenador Carlo Ancelotti ha insistido en que el equipo napolitano precisa de un arquero de peso; mientras que en Arsenal, el técnico Unai Emery había deslizado la opción de salida del colombiano, pues actualmente es tercera opción para el entrenador de los ‘gunners’.