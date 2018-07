‘Tengo que acudir al Milan, pero seguramente no me quedaré’: Bacca

Este martes, tras el partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el que Junior eliminó a Lanús de Argentina en tanda de penales de la Copa Suramericana, el delantero Carlos Bacca, presente en el escenario, declaró a Radio Fox Colombia que seguramente no seguirá siendo parte del equipo “rossonero” y aspira a un futuro en España.

Después de elogiar la actuación del cuadro "tiburón", que clasificó a la siguiente ronda del torneo continental, se le preguntó sobre cuándo iba a unirse a la pretemporada de su club, a lo que Bacca respondió: “Todavía estoy en vacaciones, hasta el próximo lunes empiezo un entrenamiento en Italia y el grupo regresará una semana después para reunirme con ellos”.



Al cuestionarle sobre que espera del inicio de la nueva temporada de la Serie A y la llegada del astro portugués Cristiano Ronaldo, al futbol italiano, manifestó: “Sabemos que la Liga italiana siempre ha sido competitiva y ahora va a ser más atractiva porque ha llegado uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Cristiano, quien le va a dar mucho al torneo”.



“Volvemos con la ilusión de siempre, con las ganas, con el optimismo de hacer las cosas bien pero no sabemos qué va a pasar. Yo tengo que presentarme en Milan pero seguramente es que ahí no nos quedaremos”, sentenció Bacca y dejó en evidencia una casi ya confirmada retirada de su club actual.



El delantero colombiano afirmó no tener problemas con su entrenador, Gennaro Gattuso, pero dejó abierta la posibilidad de volver al futbol español, en el que aspira un futuro y donde ya militó en Sevilla y Villarreal.