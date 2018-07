‘No creo que Ospina sea muy feliz siendo número dos’: David Seaman

El exarquero de la selección inglesa y del Arsenal de la Premier League, David Seaman, opinó al diario británico Mirror, sobre el presente de los porteros en el club londinense y aconsejó al colombiano David Ospina dejar al equipo y emigrar a uno donde pueda tener más continuidad.

"No creo que Ospina sea muy feliz siendo un número dos porque ha sido así por bastante tiempo. Incluso podría ser el número tres, así que me imagino que David quiere jugar al fútbol, no puedes gastar una gran parte de tu carrera siendo una reserva", afirmó Seaman sobre el guardameta paisa.



Después de la llegada del alemán Bernd Leno, se ve casi inminente la salida de Ospina de los Gunners, por el cual se han ido gestando especulaciones que lo vinculan con el Nápoles italiano y con Boca Juniors de Argentina.



Seaman es considerado una leyenda en Arsenal, ganó 12 títulos con el club y además fue titular con el equipo nacional. Al cuestionarle su opinión sobre quien debería atajar en el equipo londinense, respondió: “Debe ser Petr Cech. Él todavía tiene grandes cualidades y no es como si hubiera tenido una mala temporada o algo así, todavía produce".



"Obviamente que está envejeciendo, pero tu juego se adapta, eso me pasó. Es posible que ya no sea tan fuerte como lo solía ser, pero tu experiencia te lleva a las posiciones correctas” sostuvo el exarquero.



La próxima semana, Arsenal, sin Ospina, jugará la International Championship, un torneo de pretemporada que disputará contra Atlético de Madrid, PSG y Chelsea.