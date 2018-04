Miguel Murillo marcó el gol de la victoria en el 1-0 de Tiburones sobre Xolos

Los Tiburones de Veracruz derrotaron este domingo 1-0 a los Xolos de Tijuana en un partido con final de polémica extrema y mantuvieron su apuesta al milagro de salvarse del descenso en el torneo Clausura 2018 del fútbol mexicano.

El colombiano Miguel Murillo convirtió de cabeza en un tiro de esquina en el minuto 16 en la jugada decisiva del encuentro, iniciado con retraso porque una velas colocadas en los vestuarios del Veracruz para bendecirlo provocaron un pequeño fuego que no pasó a mayores.

Obligados a ganar para mantener viva la posibilidad de permanecer en Primera, los Tiburones se ordenaron bien atrás y salieron a hacer daño al Tijuana; lo consiguieron con el gol de Murillo y a partir de ahí manejaron la ventaja ante un contrario con pocas señales de vida.



Tijuana no creó peligro en la puerta defendida por el mexicano Edgar Melitón Hernández, pero el arquero tuvo trabajo extra en la segunda mitad en la que los Xolos del entrenador argentino Diego Cocca se fueron con todo y estuvieron cerca de empatar el duelo.



Melitón dejó suelto un balón que Tijuana no pudo convertir en el 49 a partir de lo cual Hernández se convirtió en figura decisiva de su equipo al detener un disparo del ecuatoriano Miler Bolaños que pretendía morder la red en el 54. El argentino Víctor Malcorra estrelló el balón en el travesaño en el 60 y en los siguientes 10 minutos el portero volvió a tener dos salidas seguras y mantuvo en cero la puerta.



Cocca hizo cambios para hacer más ofensivo el juego de los Xolos, pero sucedió lo contrario, el equipo disminuyó la presión. A falta de 43 segundos de los cinco minutos de compensación, el árbitro decretó una falta de Hernández en el área y le dio un penalti al Tijuana.



El vídeo demostró que no existió la falta y los árbitros auxiliares propusieron anular el penalti lo cual causó una polémica mayor en el cierre del duelo. Con la victoria el Veracruz subió del lugar 16 al 14, pero lo mejor para el equipo fue que se colocó cerca del Lobos Buap en la tabla de cocientes que decidirá el descenso. El próximo fin de semana los "escualos" del entrenador Guillermo Vázquez visitarán a Guadalajara y cerrarán el campeonato con un duelo en casa ante el León, una visita al líder Toluca y un partido en su estadio contra Cruz Azul.



EFE