Fin del rumor: James se sumará a la concentración del Bayern en Miami

El colombiano James Rodríguez se sumará al Bayern Múnich en Miami, tal como lo confirmó el club alemán este domingo.

"James Rodriguez apoyará al equipo en Miami, aunque debido a su falta de entrenamientos no podrá jugar", explicó el equipo, con lo cual terminan, al menos por ahora, los rumores sobre el presunto regreso del jugador a Real Madrid, club que lo cedió en préstamo y que podría estar pensando en recuperarlo.



El Bayern confirmó que este lunes saldrá de Múnich un avión que llevará a 25 jugadores a Estados Unidos, para participar en el torneo de pretemporada Audi Summer Tour 2018.



La primera parada será Philadelphia, donde se enfrentará este 25 de julio a Juventus de Turín. El 28, en Miami, el rival será el Manchester City, de Pep Guardiola. El equipo regresará a Múnich el 30 de julio.



El chileno Arturo Vidal, quien se recupera de una cirugía de rodilla que se realizó en abril, no hace parte de la delegación, como tampoco varios internacionales del club que participaron en el reciente Mundial de Rusia.



Esta es la nómina viajera del Bayern:



Sandro Wagner (dorsal: 2), Kwasi Okyere Wriedt (3), Franck Ribéry (7), Javi Martínez (8), Arjen Robben (10), Rafinha (13), Juan Bernat (14), Maximilian Zaiser (15), Ryan Johansson (16), Oliver Batista-Meier (20), Serge Gnabry (22), Sven Ulreich (26), David Alaba (27), Paul Will (28), Kingsley Coman (29), Wooyeong Jeong (30), Marcel Zylla (31), Jonathan Meier (33), Chris Richards (34), Renato Sanches (35), Christian Früchtl (36), Meritan Shabani (37), Josip Stanisic (38), Ron-Thorben Hoffmann (39), Joshua Zirkzee (40)